Mindtree s'étend en Europe et en Asie-Pacifique avec des nominations de cadres pour accélérer la prochaine phase de croissance





LONDRES et MELBOURNE, Australie, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, se développe en Europe et en Asie-Pacifique. La société a procédé à plusieurs nominations de cadres clés afin d'accélérer davantage la croissance sur ces deux marchés.

La société a nommé Klaus Seifert en tant que Responsable de Stratégie pour l'Europe et Chief Business Officer pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse (DACH). Basé à Munich, Seifert apporte plus de deux décennies d'expérience dans la vente, le développement commercial et la gestion des P&L dans divers secteurs industriels. Il était auparavant responsable des services technologiques mondiaux pour la région DACH chez IBM.

Erik Julius Larsen a rejoint l'entreprise en tant que Chief Business Officer pour les pays nordiques et le Benelux. L'expérience de plus de 25 ans de Larsen comprend plusieurs postes de direction dans l'industrie informatique à travers l'Europe du Nord. Avant de rejoindre Mindtree, il a travaillé chez Cognizant en tant que directeur national et responsable des ventes pour les pays nordiques.

Dominic Del Giudice a été nommé au poste de Chief Business Officer pour la région Asie-Pacifique. Basé à Melbourne, Del Giudice rejoint Mindtree avec plus de deux décennies d'expérience en conseil de gestion, en transformation commerciale et numérique, et en solutions d'entreprise et technologiques au sein de grandes entreprises multinationales. Il rejoint Mindtree après avoir travaillé chez IBM, où il était vice-président et partenaire principal d'IBM Global Business Services pour l'Asie-Pacifique et l'Australie/Nouvelle-Zélande.

« Nous réalisons des investissements durables en Europe et en Asie-Pacifique dans le cadre de notre stratégie 4X4X4 visant à renforcer nos capacités de leadership et nos partenariats stratégiques sur ces marchés afin de générer une croissance supérieure », a déclaré Venu Lambu, directeur exécutif et président des marchés mondiaux de Mindtree. « Nous sommes enthousiasmés par la profondeur de l'expertise industrielle et technologique que ces leaders apportent à nos clients. Les entreprises d'Europe et d'Asie-Pacifique étant de plus en plus à la recherche de partenariats technologiques stratégiques pour maximiser leurs revenus et leur croissance, un leadership solide avec une compréhension approfondie de ces marchés est essentiel pour nous permettre d'aider nos clients à libérer la valeur de la transformation numérique. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques qui permet aux entreprises d'allier évolutivité et l'agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. « Née dans l'ère numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique ses connaissances approfondies du domaine à 260 engagements d'entreprises clientes afin d'éliminer les silos, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes régulièrement considérés comme l'un des meilleurs endroits où il fait bon travailler, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 27 000 'Mindtree Minds' entreprenants, collaboratifs et dévoués. »

