Hanan Fridman, PDG de Trucknet Enterprise, désigné comme leader innovant dans le domaine de la durabilité au sein du secteur de la logistique





EILAT, Israël, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Hanan Fridman, PDG et fondateur de Trucknet Enterprise (TASE: TRAN), a été choisi comme parrain dans le cadre de l'album commémoratif officiel du History of Parliament Trust 300 Years of Leadership and Innovation, en tant que l'un des leaders innovants qui ont marqué une époque dans le domaine de la durabilité au sein du secteur de la logistique. Cet honneur lui est accordé, ainsi qu'à l'entreprise qu'il a créée.

La publication célèbre le meilleur du leadership britannique et présente des articles écrits avec expertise sur les dirigeants passés et présents et sur la façon dont ils ont façonné la société britannique. Le futur roi de Grande-Bretagne, le prince Charles, fervent partisan de l'action durable dans divers domaines, a reconnu les réussites de ce vaste récit sur le leadership innovant et la société.

St James's House, qui fait partie du Groupe SJH, leader mondial dans le domaine des médias, ainsi que le History of Parliament Trust, marqueront les 300 ans d'histoire du Parlement britannique par la publication d'un album commémoratif officiel. Un prestigieux événement de lancement aura lieu en septembre à Londres sur les marches de l'Abbaye de Westminster.

Selon M. Hanan Fridman, PDG et fondateur de l'entreprise : « C'est un grand honneur pour moi et pour Trucknet d'être sélectionnés comme l'une des principales entreprises dans le domaine de la durabilité. Trucknet célèbre l'avenir tous les jours, en travaillant avec détermination pour améliorer l'efficacité, et la rentabilité, des entreprises dans les opérations quotidiennes dans le monde du transport. En outre, nous envisageons et visons à créer un niveau de vie plus durable pour les générations futures.

« Après la reprise de la pandémie de COVID-19, nous devons tous nous mobiliser pour assurer un mode de vie plus durable. Nous, chez Trucknet, ainsi que d'autres organisations de différents secteurs, avons une occasion en or de favoriser le changement de comportement et de participer à la promotion de la transition vers une économie à faible émission de carbone. »

Les pays se concentrent sur les mesures visant à promouvoir une reprise verte et des fonds énormes seront investis dans l'atténuation du changement climatique. Les technologies intelligentes joueront un rôle énorme dans l'amélioration de l'efficacité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le Royaume-Uni a des plans extrêmement ambitieux pour réduire les émissions de carbone et vise à décarboniser les transports d'ici 2050. Avec le retour des États-Unis dans l'Accord de Paris et sur la scène climatique internationale, nous pouvons nous attendre à des politiques solides et à des mesures de mise en oeuvre à grande échelle pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux.

Trucknet a développé une plateforme permettant une mise en correspondance intelligente entre l'espace disponible dans les camions et les marchandises (pour le transport) afin d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des entreprises. L'entreprise a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été invitée à participer à un prestigieux événement de lancement organisé par le History of Parliament Trust et la St James's House, qui aura lieu à Londres le 22 septembre 2021 à l'Abbaye de Westminster. Le lancement de la publication coïncidera avec le 300e anniversaire de la nomination du premier Premier ministre britannique, Robert Walpole, en 1721, et avec le 95e anniversaire de Sa Majesté la Reine.

Trucknet, l'une des principales entreprises visant à créer un secteur des transports plus durable, a été invitée aux côtés d'autres entreprises, car elle est l'une des principales entreprises dans ce domaine, aux côtés de nombreuses autres entreprises de renom. L'entreprise a été sélectionnée en raison du succès de la plateforme unique qu'elle a développée, toujours en gardant à l'esprit les mesures potentielles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et réduire la congestion et les accidents de la circulation.

Le PDG de l'entreprise, M. Hanan Fridman, a été identifié par le comité de rédaction de la St James's House comme l'un des leaders innovants de l'industrie de la logistique promouvant la durabilité sur le marché européen. Il est considéré comme un expert en matière de durabilité et de logistique.

Un magnifique livre commémoratif sera lancé après 300 ans de leadership et d'innovation dans l'histoire britannique. Le succès de Trucknet sera inclus dans le chapitre du livre dédié au Prince Charles, un grand honneur pour l'entreprise.

À propos de Trucknet

Trucknet a développé une plateforme tout-en-un basée sur l'intelligence artificielle (IA), la veille économique (BI) et l'apprentissage automatique (ML) pour une gestion efficace et numérisée de la chaîne logistique et des processus de transport. Elle offre une correspondance automatique interentreprises basée sur la localisation, y compris une solution de paiement facile et rapide pour le marché B2B. Le système comprend un outil en ligne pour calculer les émissions de carbone.

La plateforme de Trucknet permet aux entreprises de transport et de logistique de réduire considérablement les trajets à vide, en hiérarchisant automatiquement les véhicules disponibles avec d'autres entreprises de transport et de logistique, offrant ainsi une correspondance pour les camions vides et les cargaisons disponibles.

La solution de Trucknet permet une automatisation et une optimisation complètes du transport routier pour les entreprises gérant des flottes de véhicules commerciaux et pour les clients des services logistiques. Le système aide les entreprises à réduire considérablement les coûts et à améliorer l'efficacité et la rentabilité en réduisant le nombre de camions vides sur les routes; la pollution atmosphérique et les émissions de GES sont réduites avec moins de dommages pour l'environnement.

L'entreprise vise à établir un système professionnel unique dans le domaine du transport partagé. La plate-forme logicielle de Trucknet interagit avec tous les principaux systèmes de planification du travail, les TMS et les principaux systèmes télématiques. Les entreprises de transport peuvent améliorer et optimiser la gestion du parc de véhicules et le partage des ressources, grâce à l'utilisation mutuelle de documents numériques (sans besoin d'impression). Trucknet a développé des interfaces conviviales pour le conducteur et le client final, offrant une connectivité, un suivi et une transparence complets, ainsi que des solutions de paiement par le biais du système.

Trucknet opère sur le marché international du transport et de la logistique, qui est évalué à environ $ 19,36 billions. En 2020, l'entreprise compte environ un demi-million de camions connectés provenant de quelque 4 000 entreprises.

Données mondiales sur les camions vides : en Europe, 27 % des camions en circulation roulent à vide, aux États-Unis 36 % et en Asie 46 %.

Trucknet a mené un projet pilote conjoint avec le Groupe Renault au cours du mois d'octobre 2020, dans lequel une connexion a été établie avec le système d'appel d'offres de Renault qui soumissionne chaque ordre de travail. Grâce à ce système, les entrepreneurs ont été identifiés sur la base de leur localisation par rapport aux demandes de Renault. Le projet pilote a prouvé que la connexion à la plateforme Trucknet a permis d'améliorer l'efficacité et la rentabilité des services logistiques de 17 %. En outre, elle a permis d'économiser jusqu'à 115 000 euros en deux semaines pour 268 voyages sur un total de 371 (taux de réussite de 68 %).

Les résultats du projet pilote ont démontré la capacité de la plateforme à améliorer l'efficacité et à réduire les coûts de transport pour les entreprises de logistique. Cela est dû au fait que la plateforme Trucknet ajuste les ordres d'expédition pour les entrepreneurs (de transport), en fonction de leur proximité géographique avec l'emplacement de la cargaison, ce qui leur permet de soumettre des propositions de prix plus basses et d'économiser des coûts.

L'entreprise, créée en 2016 par M. Hanan Friedman, est active en Europe et exploite des bureaux en France, en Roumanie et en Israël, ainsi qu'un projet pilote au Brésil et un développement commercial aux États-Unis. Trucknet emploie environ 40 personnes.

Trucknet a signé des accords et des projets pilotes avec des entreprises leaders en Israël et dans le monde, y compris DSV, La Poste, DPD, ChronoPost, All Cargo, Israel Post et plus encore.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : https://trucknet.io/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629721/Trucknet_Ceo.jpg

