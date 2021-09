HAI ROBOTICS s'associe à Savoye pour stimuler l'entreposage intelligent





SHENZHEN, Chine, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- HAI ROBOTICS, leader mondial des systèmes logistiques de robotique autonome (Autonomous Case-handling Robotics, ACR) pour l'intralogistique, a initié un partenariat avec Savoye, société française d'ingénierie de solutions logistiques mondiales, pour que sa technologie atteigne une communauté plus large dans la Supply Chain en Europe et au-delà. Le partenariat ouvre un nouveau chapitre dans le développement de HAI ROBOTICS sur les marchés internationaux en s'appuyant les avantages uniques des deux sociétés.

HAI ROBOTICS a lancé le tout premier système ACR HAIPICK en 2015 et en a fait un succès commercial, générant un véritable enthousiasme de la part de ses clients. Le robot HAIPICK s'est distingué des robots mobiles similaires par sa capacité à transporter des bacs comme des cartons et à amener plusieurs produits aux préparateurs de commandes ou aux convoyeurs en un seul mouvement.

Le système HAIPICK ACR utilise des robots de préparation de commandes autonomes qui prélèvent et déposent des bacs ou des cartons sur des étagères de stockage pouvant atteindre 5 à 7 mètres de haut et sont capables de transporter jusqu'à 8 charges pour alimenter en continu les postes « goods-to-person » de préparation de commandes. La solution fonctionne dans des environnements froids jusqu'à -10 °C.

« Nous pensons que l'association de la solution HAIPICK avec l'expertise de SAVOYE en matière de supply chain et d'automatisation des entrepôts offrira un ensemble d'opportunités uniques pour nos deux entreprises. Nous sommes ravis de nous associer à SAVOYE, et nous sommes impatients d'exploiter tout le potentiel de ce partenariat » a déclaré Kane Luo, vice-président des ventes de HAI ROBOTICS.

Savoye dispose de réseaux étendus de clients mondiaux et a été largement reconnu pour la solution de préparation X-PTS, basée sur des navettes.

Laurent Bollereau, directeur de la stratégie et de l'ingénierie des solutions de Savoye, a déclaré que la solution HAIPICK, basée sur les robots HAI ROBOTICS, était « parfaitement adaptée à des contextes de flux relativement peu importants. »

« Le partenariat avec HAI ROBOTICS nous permet de compléter idéalement notre propre gamme de solutions pour la préparation de commandes goods-to-person. En effet notre technologie X-PTS est plus particulièrement pertinente pour répondre à des besoins de haute performance et de volumes importants de commandes à traiter» a-t-il déclaré.

Le système HAIPICK connaît actuellement une phase d'expansion de se présence mondiale dans le secteur de l'intralogistique. Dernièrement, la solution HAIPICK a été déployée pour gérer les commandes de préparation et d'expédition dans le centre de distribution de 14 000 m² du plus grand détaillant de livres en ligne d'Australie, Booktopia, à Lidcombe, en Nouvelle-Galles du Sud, augmentant ainsi son efficacité de 800 %.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, pionnier du système de manutention autonome des caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation des entrepôts efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'IA. Il vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé de manière indépendante en 2015, est le premier au monde de ce type. Il permet d'automatiser des entrepôts en une semaine seulement, d'augmenter la densité de stockage de 80 à 130 % et de multiplier par 3 ou 4 l'efficacité du travail du personnel. La solution HAIPICK a été appliquée dans les secteurs du commerce électronique, de la logistique, de l'habillement, de l'électronique, de l'énergie, de la fabrication et de la médecine, entre autres.

Fondée en 2016 avec un siège social à Shenzhen, en Chine, l'entreprise HAI ROBOTICS compte désormais plus de 1 000 employés avec des succursales à Hongkong, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions.

En mars 2021, HAI ROBOTICS a obtenu un financement de série B+ de 15 millions de dollars.

À propos de Savoye

Leader mondial dans la conception, la fabrication (Europe et USA), l'intégration de machines intralogistiques et de systèmes robotisés et l'édition de solutions logicielles de Supply Chain Execution, Savoye propose une gamme complète de solutions répondant aux besoins des organisations logistiques, des plus simples aux plus complexes, au service des PME et des grands comptes.

Savoye dispose d'un vaste portefeuille de solutions dans 40 pays qui combinent matériel et logiciel en fonction des besoins des clients, tels que des installations manuelles, semi-mécanisées, mécanisées, hautement automatisées ou robotisées.

