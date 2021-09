L'Empire Vie annonce une offre de 200 millions de dollars en débentures subordonnées au taux de 2,024 %





/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

KINGSTON, ON, le 21 sept. 2021 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (l'« Empire Vie » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle émettra au Canada, par l'entremise d'un placement privé, un montant de 200 millions de dollars en débentures subordonnées non garanties (les « débentures ») au taux fixe/taux variable de 2,024 %, échéant le 24 septembre 2031.

La clôture de l'offre est prévue le 24 septembre 2021. La société affectera le produit net de l'émission à son capital règlementaire et à ses affaires générales, ce qui pourrait comprendre le remboursement d'une dette en suspens.

Les débentures viendront à échéance le 24 septembre 2031 et porteront intérêt au taux fixe annuel de 2,024 % pendant les cinq premières années, payable semestriellement, puis à un taux variable égal au taux CDOR de trois mois majoré de 0,67 % pendant les cinq dernières années, payable trimestriellement en arriéré. DBRS Limited a provisoirement noté les débentures « A (faible) » avec une perspective stable.

L'émission sera offerte dans le cadre d'un placement pour compte par un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., et qui comprendra BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc. and Valeurs mobilières TD Inc.

Sur une base pro forma, après la réalisation de l'émission de débentures, la société estime que, au 30 juin 2021, son ratio du TSAV serait passé de 143 % à 151 %.

Avis

Les débentures n'ont pas été inscrites et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, ni de toute autre loi sur les valeurs mobilières de l'un des États des États-Unis. Par conséquent, les débentures ne peuvent être offertes, vendues ou livrées directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique ou à partir du compte ou au compte d'un ressortissant des États-Unis (U.S. person) (tel que défini par la Règlementation S de la Securities Act des États-Unis). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation à acheter de tels titres aux États-Unis.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse pourrait contenir des énoncés et renseignements prospectifs aux termes des lois sur les valeurs mobilières, incluant ceux concernant l'émission projetée de débentures et les effets attendus sur le ratio du TSAV pro forma de la société, qui sont des énoncés et renseignements prospectifs aux termes des lois sur les valeurs mobilières. Les mots « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « avoir l'intention », « tendre », « indiquer », « projeter », « croire », « estimer », « évaluer », « probablement » ou « potentiellement » ou des variantes de ces mots visent à signaler les énoncés et renseignements prospectifs. Bien que la direction croie que les prévisions et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés et les renseignements prospectifs sont raisonnables, il faut éviter de faire confiance de manière non justifiée aux énoncés et renseignements prospectifs parce qu'il n'existe aucune garantie qu'ils s'avéreront exacts. De par leur nature, ces énoncés et renseignements prospectifs sont assujettis à divers risques et diverses incertitudes, ce qui pourrait avoir pour effet un écart substantiel dans les résultats et les projections réels par rapport aux résultats et aux projections prévus. Lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs de l'Empire Vie et à l'information sur celle-ci pour prendre une décision, les investisseurs et autres devraient peser avec soin les faits et les hypothèses qui précèdent et d'autres incertitudes et évènements potentiels. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces renseignements prospectifs donnés à la date des présentes ou à la date indiquée et utiliser ces renseignements prospectifs à d'autres fins que celles qui ont été prévues. L'Empire Vie ne s'engage ni à mettre à jour publiquement ni à réviser les énoncés et renseignements prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autre après la date de ce document, à moins que la loi ne l'exige. Les lecteurs doivent également savoir que cette information additionnelle n'est pas exhaustive.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2021, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,9 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 22:40 et diffusé par :