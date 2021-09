FourKites nomme plus de 60 clients comme Innovation Partners pour accélérer l'innovation de la chaîne d'approvisionnement et augmenter la valeur commerciale





FourKites®, la plus importante plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel du monde, a accueilli aujourd'hui plus de 60 clients dans son Innovation Partner Program officiel, conçu pour accélérer l'innovation axée sur le client et façonner l'avenir des chaînes d'approvisionnement numériques. La première cohorte officielle d'Innovation Partners comprend Henkel, AB InBev, Cardinal Health, Ecolab, Kimberly-Clark, Meijer, Smithfield, Canadian Forest Products, Andersen Corporation, et d'autres.

La communauté leader d'expéditeurs mondiaux, de transitaires et de prestataires 3PL de FourKites contribue activement depuis longtemps et co-innove dans les solutions et dans la feuille de route des produits de FourKites. La mise en place de l'Innovation Partner Program reconnaît les principaux contributeurs de la communauté, met en avant leurs innovations et permet de consacrer davantage de ressources au processus de co-innovation. Les plus de 60 entreprises de la première cohorte d'Innovation Partners ont tous la particularité d'avoir soumis des idées à l'entreprise qui ont depuis été développées et qui font désormais officiellement partie de la plateforme FourKites.

« Nous sommes fiers d'être reconnus comme Innovation Partner par FourKites, le leader de l'industrie en matière de visibilité prédictive de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Valeria Ochoa, analyste en gestion des transports chez Kimberly-Clark. « En collaborant ensemble au sein de la communauté FourKites, Kimberly-Clark et FourKites ont apporté une fonctionnalité entièrement nouvelle au portefeuille de produits de FourKites. Nous sommes fiers de nous associer à FourKites pour développer des solutions avant-gardistes qui favorisent l'agilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, et sommes impatients de poursuivre la collaboration avec leur équipe. »

FourKites travaille depuis longtemps avec ses clients pour stimuler l'innovation et fournir des solutions à leurs problèmes les plus urgents. À ce jour, plus de 100 capacités de la plateforme de FourKites sont le résultat d'une co-innovation avec les clients, y compris la visibilité multimodale des commandes, développée en partenariat étroit avec Meijer ; le suivi postal, co-innové avec Cardinal Health ; et les notifications personnalisées en temps réel, qui ont été développées en collaboration avec AB InBev en Europe. La communauté de FourKites a joué un rôle déterminant dans le développement de percées technologiques qui atténuent une multitude de défis de la chaîne d'approvisionnement, notamment le suivi de la qualité, la personnalisation et la configuration, et la surveillance des durées de temporisation.

« Collaborer étroitement avec les clients fait partie de l'ADN de FourKites depuis le début. Cette co-innovation est la principale raison pour laquelle nous avons été en mesure de dominer le marché de la visibilité en temps réel et d'être des chefs de file en matière d'innovations pour la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Priya Rajagopalan, chef de produit chez FourKites. « L'Innovation Partner Program contribue à garantir que cette communauté va continuer de travailler ensemble pour ouvrir la voie à la prochaine génération de solutions de chaîne d'approvisionnement. »

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'Innovation Partner Program, ou contactez community@fourkites.com.

À propos de FourKites

FourKites® est l'une des principales plateformes de visibilité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, et son champ dépasse celui du simple transport puisqu'il s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant 176 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 620 marques parmi les plus reconnues au monde, dont 9 des 10 principales entreprises de produits de consommation emballés et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://www.fourkites.com/.

