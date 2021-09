Biedermann Motech poursuit l'extension de sa plateforme MOSS VRS® - The Next Generation Pedicle Screw Technologytm en y ajoutant MOSS Modularitytm





Biedermann Motech, la société qui a développé la première vis pédiculaire polyaxiale au monde (Système MOSS®) et qui est pionnière sur le marché de la colonne vertébrale depuis plus de 35 ans, a annoncé aujourd'hui que sa Plateforme de vis pédiculaire MOSS VRS®, le système le plus avancé sur le marché aujourd'hui, était désormais disponible en tant que solution entièrement modulaire.

Le Système MOSS VRS intègre la Next Generation Pedicle Screw Technologytm, qui permet au chirurgien de bloquer l'angle polyaxial de la vis pédiculaire sur n'importe quel angle, à tout moment pendant l'intervention chirurgicale. Cela offre aux chirurgiens des options peropératoires sans équivalent, en utilisant un implant unique extrêmement fonctionnel.

À l'inverse des systèmes de vis pédiculaires traditionnels, incluant tout un éventail de types de vis différents, les vis pédiculaires MOSS VRS peuvent être bloquées ou débloquées au besoin, et aussi souvent que nécessaire pendant les manoeuvres de correction et de reconstruction complexes, effectuées par le chirurgien.

En ajoutant MOSS Modularitytm à cette fonctionnalité unique, les chirurgiens auront désormais la possibilité de fixer les têtes tulipes modulaires MOSS VRS après la mise en place des tiges de vis pédiculaires, permettant des techniques chirurgicales encore plus avancées et polyvalentes.

« Plus de 30 ans après l'introduction du Système MOSS, la première vis pédiculaire polyaxiale au monde, nous sommes ravis d'être à nouveau à l'avant-garde dans le perfectionnement des systèmes de vis postérieures, en poursuivant l'expansion de notre plateforme MOSS VRS », a déclaré Markku Biedermann, PDG de Biedermann Motech, Inc.

Les technologies uniques et exclusives du Système MOSS VRS sont octroyées sous licence par Biedermann Technologies GmbH & Co. KG, une entreprise propriétaire d'un portefeuille vaste et exhaustif de brevets et de technologies, et sont exclusivement disponibles par l'intermédiaire de Biedermann Motech.

Biedermann Motech présentera le Système MOSS VRS lors du congrès annuel de la North American Spine Society (NASS), qui se tiendra à Boston, dans le Massachusetts, du 22 au 24 septembre 2021, sur le stand n° 2349.

À propos de Biedermann Motech

Biedermann Motech est un groupe d'entreprises familial de taille moyenne, dont le siège se trouve en Allemagne (Villingen-Schwenningen) et aux États-Unis (Miami), et dont les origines remontent à 1916. Depuis, son objectif a toujours été de travailler en synergie avec des chirurgiens de classe mondiale, pour résoudre des défis cliniques majeurs grâce au développement de technologies de nouvelle génération. Ses compétences fondamentales résident dans le développement, la production et la distribution d'implants et d'instruments innovants pour la chirurgie de la colonne vertébrale et des membres. Biedermann Motech recherche, développe, fabrique et distribue des systèmes d'implants de haute qualité, en collaboration avec des professionnels de la santé, des partenaires technologiques, des institutions scientifiques et des entreprises spécialisées, en vue d'obtenir des résultats cliniques améliorés. Pour obtenir de plus amples informations sur Biedermann Motech, prière de consulter le site : www.biedermann.com

À propos de Biedermann Technologies

Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (www.biedermann-technologies.com) est une société privée basée en Allemagne (Donaueschingen), qui possède et gère un portefeuille significatif de brevets et de technologies destinés aux marchés orthopédiques. Depuis 25 ans, Biedermann Technologies octroie sous licence avec succès de nombreux brevets et technologies connexes auprès de différents acteurs clés du secteur orthopédique et neurochirurgical.

