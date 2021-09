La nouvelle technologie de simulation de Toshiba pour le développement basé sur des modèles réduit d'environ 90 % les délais de vérification des semi-conducteurs automobiles





Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (« Toshiba ») a développé une technologie de simulation du développement basé sur des modèles (model-based development (MBD)) qui réduit d'environ 90 % les délais de vérification des semi-conducteurs automobiles.[1] La technologie permet aux développeurs d'équipements automobiles d'évaluer rapidement les conceptions à l'aide de semi-conducteurs automobiles de Toshiba, réduisant ainsi les délais de développement.

Alors que les véhicules électriques gagnent en popularité et que les systèmes avancés d'aide au conducteur deviennent la norme, les équipements automobiles sont de plus en plus avancés et compliqués. Le développement basé sur des modèles, une méthodologie de développement qui utilise le logiciel pour simuler des modèles et évaluer les performances en temps réel, aide les développeurs de produits à raffiner des processus de conception complexes. Dans l'industrie automobile, le MBD contribue aux avancées du développement en améliorant simultanément la conception et la vérification avant de concevoir des prototypes.

Le MBD sépare les fonctions en blocs et vérifie le comportement total des véhicules en connectant chaque bloc. Des modèles de simulation détaillés incluant le comportement des semi-conducteurs dans des blocs individuels sont requis pour vérifier la chaleur et l'interférence électromagnétique (EMI), des paramètres essentiels pour évaluer les performances des équipements automobiles. Cependant, les modèles devenant plus détaillés et plus précis, les délais de vérification s'allongent.

Toshiba a examiné sérieusement sa technologie d'évaluation et de vérification actuelle pour les équipements automobiles. Les sous-systèmes tels que la direction assistée électrique comprennent des circuits électroniques à semi-conducteurs qui fonctionnent en microsecondes, ainsi que des composants mécaniques, des engrenages et des arbres, qui fonctionnent en millisecondes. La technologie actuelle de Toshiba simule les circuits électroniques et les composants mécaniques en même temps, sur une base de microsecondes, mais ceci donne lieu à un grand nombre de calculs inutiles et coûteux en temps dans les composants mécaniques. La technologie est également compliquée car elle adopte le modèle SPICE ? (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis ou programme de simulation orienté vers les circuits intégrés) ? qui définit plus de 100 paramètres pour la simulation du comportement des semi-conducteurs.

La nouvelle technologie de modélisation de Toshiba, « Accu-ROMTM », calcule les circuits électroniques et les composants mécaniques séparément. Elle vérifie d'abord les composants mécaniques, puis simplifie le modèle pour les composants mécaniques et, pour finir, vérifie l'ensemble du système, y compris ses circuits électriques. Cette approche élimine les calculs inutiles. En évaluant les circuits électriques, le modèle génère automatiquement un modèle VHDL-AMS (Very High speed integrated circuit Hardware Description Language-Analog Mixed Signal) à partir du modèle SPICE. Le modèle VHDL-AMS permet de limiter la plage de vérification aux paramètres essentiels, tels que la chaleur et le bruit EMI, réduisant ainsi les délais de vérification. Ainsi, la vérification d'un système de direction assistée à l'aide de la technologie actuelle de Toshiba prend 32 heures et 51 minutes, mais ne nécessite que 3 heures et 27 minutes[1] avec la nouvelle technologie.

Toshiba utilisera la nouvelle technologie pour promouvoir le développement de semi-conducteurs automobiles à dissipation thermique élevée et faible bruit et fournir à ses clients un environnement de développement facilitant l'utilisation des produits de Toshiba. Outre les applications automobiles, Toshiba utilisera la nouvelle technologie dans des semi-conducteurs pour d'autres applications telles que les équipements industriels et l'électroménager.

Remarques

[1] Délais de vérification pour la simulation des circuits d'onduleurs triphasés dans un système de direction assistée électrique automobile durant un virage à droite d'une durée de six secondes.

