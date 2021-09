Kymeta annonce l'octroi d'un nouveau brevet américain pour des capacités multifaisceaux permettant une connectivité multiorbite simultanée





Kymeta (www.kymetacorp.com), la société de communication qui rend le mobile mondial, a annoncé aujourd'hui que l'Office des brevets et des marques des États-Unis avait accordé à Kymeta Corporation un brevet américain pour sa configuration d'antenne multifaisceau, offrant une connectivité satellite redondante, simultanée et multiorbite.

La technologie innovante brevetée de Kymeta peut générer deux faisceaux simultanément avec un seul panneau d'antenne, permettant ainsi le suivi de deux satellites à travers plusieurs constellations, et un transfert de trafic fluide du satellite initial au second. L'approche des métamatériaux, de Kymeta forme, reçoit et transmet plusieurs faisceaux distincts, chacun avec sa propre connexion de réception/émission (Receive/Transmit, RX/TX), pour une connectivité redondante et une gestion intelligente des données.

« Kymeta reste concentré sur l'ajout d'une propriété intellectuelle pertinente à notre vaste portefeuille de brevets et à notre feuille de route technologique », a déclaré Ryan Stevenson, Ph.D., vice-président et scientifique en chef, chez Kymeta. « Notre technologie de pointe offrira des capacités cruciales aux utilisateurs finaux, car elle permet deux ou plusieurs canaux de communication, essentiels. Que vous souhaitiez vous connecter à deux satellites en orbite terrestre basse (Low Earth Orbit, LEO), ou à un satellite géostationnaire (GEO) et un satellite LEO, par exemple, les capacités multifaisceaux permettent une connexion simultanée et fournissent une sauvegarde essentielle, ainsi qu'un routage optimisé des données, le tout au profit d'une meilleure expérience utilisateur. »

Ce brevet nouvellement délivré rejoint les plus de 140 brevets et licences américains et internationaux, détenus par Kymeta, auxquels s'ajoutent 178 dossiers supplémentaires en instance, depuis la création de la société en 2012. Ce nouveau brevet représente une étape importante sur le parcours des progrès techniques de l'entreprise, sur le marché, grâce à l'innovation et l'avancement continus des solutions de connectivité de Kymeta.

Le brevet, U.S. 11,063, 661 B2, a été délivré le 13 juillet 2021.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connecttm, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

