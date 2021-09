L'Association minière du Canada commente le résultat des élections fédérales





OTTAWA, ON, le 21 sept. 2021 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) félicite le premier ministre désigné Justin Trudeau pour sa victoire électorale et se réjouit à l'idée de collaborer avec le gouvernement pour favoriser l'exploitation minière responsable et la mise en valeur des minéraux critiques au Canada. L'industrie minière est heureuse de collaborer avec tous les partis pour assurer le soutien de l'un des plus importants secteurs de ressources du Canada.

« L'industrie minière est un des principaux moteurs économiques du Canada. Elle génère 107 milliards de dollars de PIB au pays et 19 % de la valeur des exportations canadiennes. Elle est aussi un employeur important et représente un emploi sur 26 dans l'ensemble du pays. », déclare Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. « L'industrie minière canadienne est bien placée pour fournir les matériaux, en particulier les minéraux critiques, essentiels aux soins de santé, aux communications et aux technologies à faible émission de carbone. Notre secteur aurait tout à gagner d'un soutien stratégique du gouvernement pour s'assurer que nous sommes en mesure de saisir l'occasion qui se présente à nous. »

Grâce à l'un des réseaux électriques les plus propres de la planète, 82 % de la production provient de sources qui n'émettent pas de GES. L'empreinte carbone de la production de métaux et de minéraux au Canada compte parmi les plus faibles au monde. Le pays peut et doit jouer un rôle beaucoup plus important dans la fourniture des matériaux dont le monde a besoin pour atteindre la carboneutralité. L'une des plus grandes mesures de lutte contre les changements climatiques que le Canada peut prendre pour appuyer les objectifs de l'Accord de Paris est d'optimiser la production nationale de métaux et de matériaux à faible teneur en carbone nécessaires pour répondre à la demande projetée en matière de technologies propres.

« Il ne fait aucun doute que nous avons besoin de minéraux et de métaux pour atteindre nos objectifs climatiques, mais il reste à déterminer si le Canada deviendra le fournisseur dont la planète a besoin, poursuit Pierre Gratton. Le secteur minier canadien exploite certaines des mines ayant la plus faible intensité carbonique au monde grâce à l'abondance d'énergie propre au pays, à l'adoption de normes de durabilité mondialement reconnues comme l'initiative Vers le développement minier durable, et à l'adoption de technologies peu polluantes par les entreprises. Notre industrie doit être le fournisseur privilégié des minéraux et des métaux nécessaires aux technologies à faible émission de carbone telles que les panneaux solaires, l'énergie nucléaire, les éoliennes et les véhicules électriques à batterie. »

La plateforme libérale comprenait des mesures visant à positionner l'industrie minière du Canada afin d'optimiser les possibilités émergentes en matière de minéraux critiques et de véhicules électriques à batterie et de marchés. La proposition de doubler le crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les matériaux figurant sur la liste canadienne des minéraux critiques, et les engagements visant à renforcer la stratégie « de la mine au transport » pour construire « une chaîne d'approvisionnement en batteries durable avec une approche de bout en bout, créant des possibilités pour les travailleurs canadiens depuis l'extraction des minéraux jusqu'au traitement et à la fabrication », sont favorables au secteur minier. L'AMC a également été encouragée par les engagements des libéraux en matière d'investissements dans les infrastructures, en particulier dans le Nord canadien.

« En fournissant un soutien particulier à l'électrification des mines, à des processus de délivrance de permis plus précis et plus efficaces et à des mesures incitatives pour la découverte de nouveaux gisements de minéraux et de métaux pour batteries, le Canada indiquerait clairement au monde qu'il est déterminé à être un chef de file mondial dans le domaine minier, explique M. Gratton. Nous sommes impatients de travailler avec tous les élus pour soutenir le secteur minier et faire en sorte qu'il soit bien positionné pour sa réussite à venir. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 107 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 692 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 17:40 et diffusé par :