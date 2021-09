Trialbee et Castor s'associent pour démocratiser l'accès des patients aux essais cliniques et simplifier leur recrutement à l'échelle mondiale





Trialbee, la principale société spécialisée en performance du recrutement de patients, et Castor, un fournisseur de premier plan de solutions d'essais cliniques décentralisés et hybrides, ont annoncé aujourd'hui leur décision de former un partenariat stratégique afin d'accélérer le recrutement des patients, d'optimiser leur engagement et de réduire la charge de travail sur site des essais cliniques, à l'échelle mondiale.

L'intégration logique de Castor et Trialbee permettra aux commanditaires d'avoir accès en continu à toutes les données de leurs études et ainsi de respecter les délais de recrutement. Ensemble, ces deux sociétés à croissance rapide vont accélérer le recrutement des patients et rationaliser les essais cliniques grâce à l'application d'une science avancée des données et à la rationalisation des flux de travail liés au recrutement des patients, à la collecte des données et à l'engagement. Le partenariat permettra de diversifier la participation des patients et d'obtenir, à l'issue des programmes cliniques mondiaux décentralisés et hybrides, des résultats plus équitables en matière de santé.

«Nous sommes ravis de nous associer à Trialbee pour améliorer l'engagement des patients, ainsi que pour optimiser leur diversité et l'inclusivité des études grâce à des informations en temps réel sur les données démographiques des patients sur tous les canaux de recrutement, a déclaré le Dr Derk Arts, PDG et fondateur de Castor. Notre partenariat offre aux commanditaires une solution sans faille d'essais cliniques décentralisés et hybrides qui leur permet de gérer tous leurs points de contact d'essais cliniques et d'augmenter l'inclusivité à l'échelle mondiale.»

Le recrutement et la rétention de participants qualifiés pour les essais cliniques deviennent de plus en plus ardus à mesure que la conception des études cliniques devient plus complexe. D'après les estimations du secteur, le taux d'éligibilité des patients aux essais cliniques a augmenté d'environ 150% au cours des dix dernières années. De ce fait, les entreprises de sciences de la vie ont besoin d'une plateforme d'appariement et de recrutement des patients capable de les aider à améliorer la gestion du parcours du patient dans le cadre d'un essai clinique, tout en optimisant les résultats du recrutement. Grâce aux intégrations éprouvées de Trialbee et de Castor, les commanditaires d'essais cliniques pourront gérer harmonieusement tous les points de contact des essais cliniques, tout en garantissant la qualité des données à chaque étape du processus.

«Plus de 70% des participants potentiels à un essai clinique habitent à plus de deux heures du site de l'essai. Cet éloignement implique la nécessité croissante d'une échelle plus grande et d'une portée plus vaste en matière de sensibilisation des patients pour la conception des essais cliniques actuels, explique Matt Walz, PDG de Trialbee. La combinaison de nos capacités permet le déploiement d'une solution de bout en bout qui simplifie le parcours du patient, et inclut les introductions précoces dans les essais cliniques, l'analyse des performances de recrutement et la collecte à distance des données pour les essais cliniques décentralisés.»

À propos de Trialbee

Trialbee est la principale plate-forme mondiale de données et de technologies pour l'appariement et le recrutement des patients dans le cadre des essais cliniques. Trialbee Hivetm rend opérationnelles les données du monde réel (RWD) et applique la science des données pour faire correspondre les patients à l'échelle mondiale. Notre plateforme de recrutement simplifie le parcours des patients appariés pour se qualifier et participer à la recherche clinique. En partenariat avec des commanditaires, des ORC (organisations de recherche contractuelle), des sites virtuels/décentralisés et des fournisseurs de logiciels, Trialbee atteint les objectifs de recrutement de patients et améliore la diversité des populations d'essais cliniques. Nous sommes le moyen le plus intelligent d'apparier et de recruter des patients pour votre essai clinique. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.trialbee.com ou contactez-nous à l'adresse solutions@trialbee.com.

À propos de Castor

Castor est un fournisseur de premier plan de solutions d'essais cliniques décentralisés et hybrides qui démocratisent la recherche. Avec eClinical, la plateforme plug-and-play la mieux cotée d'essais cliniques décentralisés et hybrides, Castor offre un déploiement rapide à l'échelle voulue et facilite le recrutement, le consentement et la saisie de données du monde réel, ce qui permet aux chercheurs de concevoir un essai en quelques clics. Du recrutement à l'analyse, Castor apporte au processus d'essai clinique une conception centrée sur l'aspect humain et améliore la qualité, la sécurité et la réutilisation des données au bénéfice des chercheurs du monde entier. Pour plus d'informations, visiter le site www.castoredc.com.

