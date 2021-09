Novavax participera à une discussion informelle lors de l'événement Devex @ UNGA 76





GAITHERSBURG, Maryland, 21 septembre 2021 /CNW/ - Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), une entreprise du secteur de la biotechnologie qui met au point et commercialise la prochaine génération de vaccins contre les maladies infectieuses graves, a annoncé aujourd'hui que John J. Trizzino, vice-président exécutif, directeur commercial et chef des affaires, sera interviewé le 21 septembre à 8 h 50, dans le cadre de l'événement Devex @ UNGA 76. L'événement, qui est organisé par le média d'information Devex, sera diffusé en direct du 21 au 23 septembre dans le cadre de la couverture que fait l'entreprise de la 76e réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU 76). La discussion portera sur le vaccin candidat contre la COVID-19 de Novavax, le NVX-CoV2373, et l'accès mondial aux vaccins.

Voici les détails entourant l'entrevue :

Date : Mardi 21 septembre 2021 Heure : de 8 h 50 à 9 h 05 Lieu : Diffusion en direct Titre : Discussion informelle : Rapport de situation sur le déploiement du vaccin contre la COVID-19 Panéliste de Novavax : John J. Trizzino, vice-président exécutif, directeur commercial et chef des affaires Modératrice : Jenny Lei Ravelo, journaliste chevronnée, Devex

Pour en savoir plus, ou pour vous inscrire à la discussion informelle, visitez :

https://pages.devex.com/devex-at-unga-76.html

À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX) est une entreprise de biotechnologie qui promeut une meilleure santé à l'échelle mondiale grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de vaccins novateurs pour prévenir les maladies infectieuses graves. La plateforme technologique recombinante brevetée de l'entreprise allie la puissance et la vitesse du génie génétique pour la production efficace de nanoparticules hautement immunogènes conçues pour répondre aux besoins urgents en matière de santé à l'échelle mondiale. Novavax mène des essais cliniques à un stade avancé pour le NVX-CoV2373, son vaccin candidat contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19. NanoFluMC, son vaccin quadrivalent contre les nanoparticules grippales, a atteint tous les objectifs principaux de la phase 3 de son essai clinique pivot sur des adultes âgés et sera soumis à un examen réglementaire. Les deux vaccins candidats incorporent l'adjuvant Matrix-MMC à base de saponine exclusif à Novavax pour améliorer la réponse immunitaire et stimuler des niveaux élevés d'anticorps neutralisants.

Pour en savoir plus, visitez le site www.novavax.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Personnes-ressources :

Investisseurs

Novavax, Inc.

Erika Schultz | 240 268-2022

ir@novavax.com

Solebury Trout

Alexandra Roy | 617 221-9197

aroy@soleburytrout.com

Médias

Alison Chartan | 240 720-7804

Laura Keenan | 202 709-7521

media@novavax.com

