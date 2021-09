Avis aux médias - Pour une révision du DEC qualifiant en Soins infirmiers - La Coalition pour le maintien du DEC qualifiant en Soins infirmiers demande la révision du programme dans les plus brefs délais





MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentant.es des médias sont invité.es à un point de presse pendant lequel la coalition pour le maintien du DEC qualifiant en Soins infirmiers interpellera la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu'ils s'engagent à maintenir le DEC qualifiant en Soins infirmiers ainsi qu'à le réviser dans les plus brefs délais.

Les porte-paroles de six organisations membres de la coalition seront présent.es pour réaffirmer la place du DEC en Soins infirmiers et la nécessité de réviser la formation, dont la dernière révision remonte à plus de vingt ans.

Les médias pourront photographier et filmer les mannequins simulateurs du Collège de Maisonneuve.

Point de presse de la coalition pour le DEC qualifiant en Soins infirmiers

Seront présent.es : Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps

Samuel Vaillancourt, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)

Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Lucie Piché, présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ)

Claire Montour, présidente de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)

Marlène Mc Nicoll, présidente de l'Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec ( AEESICQ)



Endroit Collège de Maisonneuve

Entrée principale

3800 Rue Sherbrooke E

Montréal (Québec)H1X 2A2

Local A 3380



Date Le mercredi 22 septembre 2021 à 11h





Informations supplémentaires Le port du couvre-visage sera obligatoire sur place;

Quelques cases de stationnement sont réservées aux médias à l'entrée du stationnement (P3) du cégep par la rue Sherbrooke.

