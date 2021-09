TI Fluid Systems accueille un nouveau PDG et de nouveaux membres au sein de son comité exécutif





- Hans Dieltjens succédera à William L. Kozyra en tant que président directeur général de TI Fluid Systems le 1er octobre 2021

- Parallèlement à ce changement, la société complète également son comité exécutif afin de poursuivre sa stratégie en matière de véhicules électriques, avec la nomination de Stephanie Jett au poste de directrice commerciale et de Johannes Helmich au poste de directeur de la technologie

- Mark Sullivan succédera à Hans Dieltjens au poste de directeur d'exploitation

AUBURN HILLS, Michigan, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (TIFS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie de systèmes de fluides automobiles, a annoncé trois nouvelles nominations à des postes de direction, tandis qu'Hans Dieltjens assumera le rôle de président directeur général dès le 1er octobre 2021.

Dieltjens succédera à William L. Kozyra, qui prendra sa retraite le 1er octobre 2021 et se retirera du conseil d'administration. Le nouveau PDG prendra ce rôle de direction à un moment stratégiquement important pour la société, dont le succès de la stratégie en matière de véhicules électriques s'accélère et qui est en train de renforcer sa position de fournisseur de premier plan de solutions thermiques pour l'industrie automobile.

Hans Dieltjens est titulaire d'une maîtrise en génie électromécanique et a accumulé 25 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile en Asie, en Europe et en Amérique. Il a a rejoint TI Fluid Systems en 1996 où il a acquis une vaste expérience commerciale et opérationnelle grâce aux postes de direction qu'il a occupés au sein de différents services. Il a notamment dirigé la division Global Fuel Tank and Delivery Systems pour le développement et la fabrication de produits qui améliorent les performances et la sécurité des véhicules tout allant encore plus loin que les réglementations strictes sur les émissions afin de préserver l'environnement. Au début de l'année, Hans Dieltjens a été nommé au poste de directeur d'exploitation, ce qui lui a permis de se préparer à succéder au président directeur général le 1er octobre 2021.

TI Fluid Systems complète également son comité exécutif avec la nomination de Stephanie Jett au poste de directrice commerciale, de Johannes Helmich au poste de directeur de la technologie et de Mark Sullivan comme directeur d'exploitation.

Stephanie Jett rejoindra également la société le 1er octobre 2021 au poste de directrice commerciale et travaillera au siège social de la société à Auburn Hills, dans le Michigan, aux États-Unis. Jett apporte 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile. Elle a occupé divers rôles commerciaux de haut niveau chez Valeo, Visteon, Metaldyne et, plus récemment, elle a été vice-présidente senior mondiale des ventes pour Autoliv. Elle sera responsable des ventes et des activités commerciales, ce qui implique une concentration accrue sur le portefeuille de produits pour les véhicules électriques de la société.

Johannes Helmich a rejoint la société le 1er septembre 2021 en tant que directeur de la technologie et travaille au centre technologique de pointe de la société à Rastatt, en Allemagne. Il jouera un rôle crucial dans la conception et le développement du portefeuille de produits de TI Fluid Systems, en mettant l'accent sur l'accélération du développement de produits pour les véhicules électriques dans le cadre de la stratégie Fluid Evolution de l'entreprise. Il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et a occupé plusieurs postes de direction de haut niveau chez des fournisseurs automobiles internationaux de niveau 1, tels que Magna, Brose, Bosch et Valeo.

Mark Sullivan travaille lui aussi à Auburn Hills et a rejoint l'entreprise au début de l'année après avoir quitté le groupe Plastic Omnium où il a occupé plusieurs postes à responsabilité croissante, notamment celui de président mondial de leur activité de réservoirs de carburant (Inergy) et de leur activité de plastiques extérieurs. Au cours de ses 35 années de carrière dans l'industrie automobile, Mark a vécu et travaillé aux États-Unis, en France et en Allemagne, apportant une expérience internationale diversifiée et une forte orientation opérationnelle qui soutient les stratégies commerciales à long terme.

« Nous souhaitons la bienvenue à Stephanie, Johannes et Mark dans l'équipe et adressons nos plus chaleureuses félicitations à Hans pour sa promotion au poste de président directeur général à un moment aussi passionnant pour notre industrie », a déclaré Manfred Wennemer, président du conseil d'administration. « Ces arrivées importantes dans notre équipe de direction renforceront davantage la capacité de la société à exécuter notre stratégie en matière de véhicules électriques, tout en nous permettant d'atteindre nos objectifs à court terme. » Il a poursuivi : « Au nom du conseil d'administration, je souhaite à Bill Kozrya le meilleur pour sa retraite et je le remercie de ses 13 années de service exemplaire au sein de l'entreprise. En plus d'avoir mené la société à travers la crise financière mondiale vers une décennie de performance record, Bill a joué un rôle déterminant dans le développement de notre stratégie en matière de véhicules électriques. Bill, qui restera en contact avec la société à titre consultatif jusqu'à la fin de l'année, a placé TI Fluid Systems dans une position solide pour que nous continuions à fournir une technologie innovante à notre clientèle automobile, et nous sommes impatients de voir ce qui nous attend. »

Pour en savoir plus sur TI Fluid Systems, visitez www.tifluidsystems.com.

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché des véhicules légers. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose de 107 sites de production dans 28 pays et dessert tous les grands équipementiers mondiaux.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 16:33 et diffusé par :