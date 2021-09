Le CMFC exhorte le nouveau gouvernement fédéral à renforcer l'accès aux soins primaires





MISSISSAUGA, ON, le 21 sept. 2021 /CNW/ - Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) félicite le Parti libéral du Canada de sa récente victoire lors des élections, ainsi que tous les députés élus ou réélus.

Durant la campagne électorale, le CMFC a vu d'un bon oeil l'engagement pris par le Parti libéral de veiller à ce que toute la population canadienne ait accès à un médecin de famille ou à une équipe de soins primaires, notamment avec la promesse d'investir 3,2 milliards de dollars pour augmenter l'embauche de médecins de famille et autres professionnels de la santé.

Pour assurer l'efficacité du système de santé, il est essentiel de soutenir l'accès à des soins primaires complets, globaux, continus, de qualité et de proximité. Le CMFC a plaidé en faveur de cette amélioration de l'accès aux soins et demande maintenant au gouvernement fédéral et aux députés de tous les partis de travailler ensemble à la mettre en oeuvre pour le bien de tous ceux et celles qui vivent au Canada.

Ainsi, le CMFC exhorte le gouvernement fédéral à établir un Fonds pour l'accès aux soins de santé primaires pour favoriser le progrès, de même que des normes nationales et des principes directeurs pour guider les soins virtuels. La continuité des soins, assurée par un médecin de famille qui travaille en étroite collaboration avec une équipe, constitue un facteur déterminant des résultats cliniques?; il faut en faire une priorité.

«?La pandémie de COVID-19 a révélé de nombreuses possibilités de renforcer le système de santé canadien, en particulier sur le plan de l'accès aux soins. Le CMFC s'attend à ce que le gouvernement fédéral prouve son engagement en posant des gestes concrets dans les dossiers prioritaires en santé?», déclare la directrice générale et chef de la direction du CMFC, Francine Lemire MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A. «?Plus que jamais auparavant, l'avenir de la santé au pays repose sur un solide leadership de la part du gouvernement fédéral.?»

Au nom de ses membres, le CMFC continuera de s'impliquer dans les enjeux de santé qui importent aux médecins de famille et d'appuyer des politiques qui favorisent la robustesse, l'équité et la viabilité du système de santé pour tous ceux et celles qui vivent au Canada.



