GenXys collabore avec Helix sur une solution pharmacogénomique intégrée axée sur la santé des populations





L'entreprise annonce la nomination d'un médecin hygiéniste en chef

VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 21 sept. 2021 /CNW/ - GenXys Health Care Systems (GenXys), l'entreprise spécialisée et primée en prescription de précision, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Helix, une entreprise de génomique des populations de premier plan oeuvrant au carrefour des soins cliniques, de la recherche et de la génomique. Ensemble, les sociétés travailleront de concert pour faire en sorte que la pratique de prescription « par essais et erreurs » devienne chose du passé, en permettant aux fournisseurs d'intégrer une médecine personnalisée exploitable dans tout le continuum des soins de santé.

GenXys fournira à Helix une solution d'aide à la décision clinique qui viendra soutenir son offre de pharmacogénétique pour la santé des populations. Elle servira de moteur d'interprétation pour les résultats génétiques, par l'entremise d'une intégration fluide au sein de la plateforme clinique d'Helix. « Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat avec GenXys, qui fera en sorte de rendre la génomique des populations encore plus facilement exploitable pour les cliniciens et l'ensemble des systèmes de santé », a déclaré James Lu, chef de la direction d'Helix.

L'interopérabilité de la plateforme de GenXys permettra une intégration directe dans les systèmes de dossiers de santé informatisés des partenaires technologiques d'Helix, dont EPIC et Cerner. Ensemble, GenXys et Helix offriront aux fournisseurs de soins de santé des solutions pharmacogénétiques multifactorielles axées sur la santé, capables de combiner renseignements génétiques sophistiqués et résultats tangibles et applicables.

« Ce partenariat profitera aux clients d'Helix, qui tireront parti du modèle procédural Sequence Once, Query OftenMC (séquencé une fois, vérifié souvent) d'Helix. La vérification pharmacogénomique (PGx) aura la capacité de fournir des analyses exploitables chaque fois qu'une prescription est requise tout au long de la vie de leurs patients », explique Karl Pringle, chef de la direction de GenXys. « Cette association arrive à un moment idéal, alors que nous venons de nommer le Dr Bernard Esquivel à titre de médecin hygiéniste en chef. Son savoir approfondi et sa compréhension des systèmes cliniques appuieront l'avancement de notre partenariat avec Helix et créeront une occasion incroyable pour notre organisation d'avoir un impact durable dans le domaine de la prescription de précision, tout cela en appui à notre mission d'accroître la sécurité pour les patients, d'améliorer la santé des populations et de réduire les coûts associés. » Médecin chercheur en exercice, cadre supérieur et chef de file international, le Dr Esquivel possède une expertise approfondie dans le développement de nouveaux marchés.

« Le moment est exceptionnel pour se joindre à une organisation de pointe comme GenXys, déclare le Dr Esquivel. En tant que nouveau médecin hygiéniste en chef de l'entreprise, je mettrai mon énergie et mon expertise au service de tous nos partenaires pour faire progresser les soins de santé de précision. Nous oeuvrerons pour rendre la pharmacogénomique réellement utile et exploitable, étant donné l'urgence de ce besoin. L'interopérabilité du système de GenXys permet de faire le pont entre les espoirs engendrés par la PGx et son utilisation pratique. »

Occupant précédemment le poste de médecin hygiéniste en chef chez OneOme, le Dr Esquivel sait élaborer des propositions de valeur et des stratégies de mise en marché convaincantes, ainsi que lancer des programmes visant à réaliser les buts et les objectifs organisationnels en matière de soins de santé. Il a notamment mobilisé une communauté médicale locale pour qu'elle s'engage dans la pratique de la médecine de précision, en fondant et présidant la Latin American Association of Personalized Medicine (ALAMP). L'organisation compte maintenant plus de 500 membres établis dans neuf pays d'Amérique latine.

À propos de GenXys Health Care Systems

GenXys, dont le siège social mondial est situé à Vancouver, au Canada, fournit les solutions de prescription de précision les plus exhaustives du domaine en faisant appel à la pharmacogénétique intégrée, afin de résoudre l'une des plus grandes problématiques associées aux soins de santé : les prescriptions inappropriées (« essais et erreurs »). Sa suite logicielle d'aide à la prise de décision clinique est utilisée par d'importants fournisseurs d'assurance, ainsi que différents systèmes de santé et services de pharmacie en Amérique du Nord. Les études cliniques mondiales en cours ouvrent la voie vers de multiples marchés géographiques, qui permettront à GenXys de réaliser sa vision consistant à personnaliser chaque prescription au moyen de sa solution logicielle, et ainsi accroître la sécurité pour les patients, améliorer la santé des populations et réduire les coûts associés aux soins de santé. genxys.com

SOURCE GenXys Health Care Systems

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 15:46 et diffusé par :