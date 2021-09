NTT-Shochiku Partners décide de diffuser en continu la passionnante représentation de « Cho Kabuki » dans 11 pays





TOKYO, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- NTT-Shochiku Partners a enregistré les représentations en direct des productions théâtrales « Cho Kabuki » au théâtre Minamiza de Kyoto pour que le public puisse les regarder à la demande. Les enregistrements en direct ont eu lieu le 12 septembre (dimanche) et le service à la demande sera disponible de 12 h 00 (JST), le 20 septembre (lundi), à 23 h 59 (JST), le 26 septembre (dimanche) 2021. Les billets peuvent être achetés dès maintenant.

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102017/202109140040/_prw_PI1fl_79eK7576.jpg)

Site officiel (anglais) : https://chokabuki.jp/minamiza/english/

« Cho Kabuki » :

Créée en 2016, « Cho Kabuki » est une performance scénique unique qui combine le kabuki, une forme de théâtre traditionnel japonais avec une histoire de 400 ans, et une technologie TIC de pointe, notamment « Kirari! » (*), la technologie de communication ultra-réaliste de Nippon Telegraph and Telephone Corporation (« NTT »). Le spectacle met en vedette l'un des artistes de kabuki les plus populaires d'aujourd'hui, Nakamura Shido, aux côtés de la plus grande diva virtuelle du monde, Hatsune Miku, qui jouera le rôle d'une méchante pour la première fois.

(*) « Kirari! » (https://group.ntt/en/magazine/blog/kirari/)

(Photos : https://kyodonewsprwire.jp/release/202109140040?p=images)

NTT-Shochiku Partners :

Une association volontaire établie par NTT et Shochiku Co. Grâce à ce partenariat, NTT et Shochiku visent à créer une nouvelle activité de divertissement en développant l'utilisation des TIC dans les spectacles de kabuki.

Le programme à la demande est organisé de la manière suivante :

Film d'introduction - L'attrait du Cho Kabuki





Acte 1 - MIYAKOZOME KABUKI NO IRODORI

Cette nouvelle production de danse sera présentée pour la toute première fois. Dans la dernière scène, Hatsune Miku utilise ses longs cheveux dans le cadre de la performance, ce qui constitue l'un des moments forts.





Cette nouvelle production de danse sera présentée pour la toute première fois. Dans la dernière scène, utilise ses longs cheveux dans le cadre de la performance, ce qui constitue l'un des moments forts. Acte 2 - OTOGIZOSHI KOI NO SUGATAE

Ce spectacle revient sur scène après sa première représentation au Niconico Net Chokaigi, en avril 2021. Basé sur un spectacle traditionnel de kabuki, il s'agit d'une histoire dramatique qui montre de nombreux endroits magnifiques de Kyoto . Hatsune Miku joue le rôle de la méchante et sa performance et son apparence sont un mélange de celles d'une femme et d'une araignée. La dernière scène est une scène de combat dramatique à ne pas manquer.

Casting :

Nakamura Shido (acteur de kabuki) https://shidou.jp/

Hatsune Miku (chanteuse virtuelle) https://piapro.net/intl/en.html

Quoi :

Un événement de streaming à la demande de « Cho Kabuki », enregistré en direct au théâtre Minamiza de Kyoto, au Japon.

Ceci est un enregistrement de la représentation du 12 septembre (dimanche) à 15 h 30 (JST).

Diffusé avec des sous-titres en anglais.

Zones (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, France , Espagne, Philippines , Singapour, Mexique, Inde, Afrique du Sud)

Quand :

de 12 h 00 (JST), le 20 septembre (lun.), à 23 h 59 (JST), le 26 septembre (dim.) 2021

Heure :

à la demande, durée d'environ 2 heures et demie.

Prix :

3 000 JPY (hors taxes)

Inscrivez-vous ici :

Zaiko (https://zaikotickets.zaiko.io/e/chokabuki-sep?utm_source=PR&utm_medium=news&utm_campaign=kyodo_pr)

Informations détaillées :

Site officiel (anglais) https://chokabuki.jp/minamiza/english/

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 15:32 et diffusé par :