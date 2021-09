Pénurie de personnel et modernisation du régime de santé et sécurité du travail - La FSSS-CSN réclame une rencontre d'urgence sur la crise du réseau





MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demande une rencontre d'urgence avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour discuter de la pénurie de personnel et du projet de loi 59 sur la santé et sécurité du travail (SST).

La FSSS-CSN est préoccupée par les conséquences actuelles et à venir des pénuries généralisées de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle cible plusieurs solutions pour améliorer rapidement la situation, notamment une plus grande transparence gouvernementale sur la planification de la main d'oeuvre pour prendre acte de l'ampleur des pénuries et des gestes à poser.

En parallèle de cette situation, les travaux entourant le projet de la Loi 59, qui réforme le régime de SST, sont sur le point de se conclure. Ce projet de loi offre des perspectives d'actions concrètes sur l'actuelle crise qui sévit dans le réseau. Pour la FSSS-CSN, le réseau est en crise en raison de l'incapacité d'agir préventivement pour assainir le climat de travail, pour prévenir les absences et les départs du réseau en amont. C'est pourquoi la FSSS-CSN cible 3 éléments incontournables à intégrer au PL59 pour éviter comme le craint le personnel du réseau que le projet de loi ne rate la cible.

«?La situation est urgente. La pénurie de personnel met le réseau sous une tension extrême. À cela s'ajoute le PL59 qui doit absolument intégrer des modifications importantes pour réussir à améliorer la santé physique et psychologique du personnel du réseau, notamment en décentralisant la prévention. Le multi-établissements, dans le réseau, ça ne fonctionnera pas?», explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

