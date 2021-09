UL étend ses laboratoires en Italie pour faire avancer l'innovation dans le domaine de la CEM et du mobile





Les clients de toute l'Europe du Sud pourront travailler avec les scientifiques, les ingénieurs et les techniciens d'UL spécialisés dans la CEM et la technologie mobile et profiter de leur connaissance approfondie du secteur ; tout en bénéficiant des derniers équipements de test en un seul endroit.

CARUGATE, Italie, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- UL, le leader mondial des sciences de la sécurité, a annoncé l'ouverture d'un laboratoire dédié à la compatibilité électromagnétique (CEM) à la technologie sans fil à Carugate, en Italie. Le laboratoire sera mis en service en octobre. L'installation offrira une solution de service globale pour les tests CEM et mobile qui pourra être utilisée par un large éventail de secteurs, y compris l'électronique grand public, les équipements de technologie de l'information, les télécommunications, le médical, l'industriel, l'éclairage et les petits et grands appareils.

« Nous sommes ravis de faire partie de l'écosystème d'innovation du sud de l'Europe », a déclaré Morten Claudi Lassen, vice-président régional d'UL en Europe. « Nous nous appuyons sur la science et une autorité objective pour résoudre les défis stratégiques en matière de sûreté et de sécurité pour nos clients en les aidant à développer et à commercialiser des produits connectés et des innovations plus sûres et plus sécurisées. L'extension de nos installations nous permet de mieux soutenir nos clients en Europe et d'accélérer la réalisation de leurs projets. Grâce à cela, ils pourront se développer rapidement et prospérer. »

L'expansion du laboratoire « EMC-Wireless » d'UL permettra d'accroître les capacités de test des appareils mobiles professionnels, des dispositifs industriels connectés ainsi que des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro grand public connectés. Cela offrira également la possibilité d'augmenter la capacité et la vitesse de test, grâce à plusieurs mises à niveau des équipements et des installations. Le site UL de Carugate apportera son soutien aux fabricants du sud de l'Europe, confrontés à des défis relatifs aux produits connectés, en leur proposant des solutions complètes et personnalisables qui simplifieront le processus de test et de certification grâce aux chambres et équipements d'essai de pointe et personnalisables d'UL. Le laboratoire offrira une capacité accrue et des processus rationalisés, le tout pour aider à accélérer l'accès au marché et la qualité. Grâce à cette extension, le site de Carugate s'étendra sur 800 mètres carrés au total, et UL pourra proposer une gamme de produits plus diversifiée.

« Notre laboratoire de test dédié à l'éclairage, aux appareils, systèmes CVC et équipements et produits pour le gaz a ouvert à Carugate en 2018 et a servi de plaque tournante pour le marché européen », a déclaré Francesco Marenoni, directeur commercial d'UL en Europe. « Avec l'augmentation de la demande en matière de tests CEM et mobile, nous répondons aux besoins des clients et agrandissons notre campus existant à Carugate ».

En savoir plus l'extension des laboratoires d'UL à Carugate.

