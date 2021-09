Le WWF-Canada est prêt à travailler avec le nouveau gouvernement pour lutter contre la perte de biodiversité et les dérèglements climatiques





OTTAWA, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) est impatient de travailler avec le gouvernement fédéral libéral réélu en cette période critique où des actions sont nécessaires pour renverser la perte de biodiversité et atténuer les effets des dérèglements climatiques.



Il est impératif que le rétablissement de la nature devienne une priorité nationale. Tous les partis doivent travailler ensemble pour réaliser les engagements pris dans le cadre de la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples et de l'Alliance mondiale pour les océans, soit de protéger au moins 30 % des terres, de l'eau douce et des océans du Canada d'ici 2030. Tous les partis doivent aussi prêter attention au récent « code rouge » pour l'humanité émis par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations Unies et agir rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et s'efforcer d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. La voie permettant de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5°C se resserre, mais elle existe toujours. Sinon, nous assisterons à des dérèglements climatiques accrus et à la disparition de plus d'un million d'espèces dans le monde.

Investir dans des solutions basées sur la nature qui permettent à la fois de fournir un habitat aux espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques en stockant le carbone dans la nature doit faire partie du plan. Le nouveau gouvernement doit également investir dans la conservation menée par les Autochtones, notamment en créant des aires protégées et de conservation autochtones gérées par des gardien.ne.s autochtones, tout en reconnaissant et en respectant les connaissances et la gouvernance autochtones dans tous les aspects de la conservation au Canada.

« Alors que la fenêtre pour effectuer un véritable changement positif à long terme pour la planète se referme, le WWF-Canada est prêt à travailler avec le nouveau gouvernement pour lutter contre la double crise de la perte de biodiversité et des dérèglements climatiques », affirme Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada.

Le WWF-Canada s'attend à ce que ces enjeux soient inclus dans les lettres de mandat adressées aux membres du Cabinet par le premier ministre.

