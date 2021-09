Andersen Global poursuit son expansion en Asie grâce à une collaboration avec un cabinet juridique de Malaisie





Andersen Global poursuit son expansion en Asie par le biais d'un accord de collaboration avec le cabinet juridique Halim Hong & Quek Advocates & Solicitors (HHQ) basé en Malaisie.

Fondé en 2000, HHQ offre des services juridiques complets dans les domaines de la résolution alternative de différends, de la banque et de la finance, des entreprises et des fusions-acquisitions, de l'énergie et des infrastructures, des contentieux, de l'immobilier et de la construction. Avec des bureaux à Kuala Lumpur, Johor et Penang, le cabinet offre des services à un large éventail de sociétés nationales et internationales, ainsi qu'à des particuliers fortunés et à des investisseurs étrangers.

« Notre objectif est de donner des moyens à des particuliers et des entreprises avec des services juridiques hors pair tout en créant un impact social à valeur ajoutée grâce à nos capacités », a déclaré l'associé directeur Dato' Quek Ngee Meng. « Nous faisons appel aux services de ceux qui mettent tout en oeuvre et qui ont un état d'esprit positif. Notre équipe s'attache à investir dans ses collaborateurs afin d'offrir un service et des solutions d'exception à nos clients. Collaborer avec Andersen Global accroît notre plateforme et renforce notre capacité à offrir des solutions intégrées harmonieuses pour les problèmes juridiques comme pour les problèmes de fiscalité à nos clients en Malaisie et partout dans le monde. »

Mark Vorsatz, directeur d'Andersen Global et PDG d'Andersen a ajouté : « La connaissance culturelle et la vaste expérience de HHQ au sein des marchés de la région apportent une valeur immédiate à nos clients et collaborateurs alors que la demande continue de s'accroître dans la région. L'arrivée de la Malaisie au sein de notre plateforme mondiale est significative et l'engagement du cabinet envers la gestion responsable et un service haut de gamme renforcent notre capacité à satisfaire aux besoins de clients dans les grandes économies mondiales. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 301 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

