Le Groupe Export agroalimentaire annonce les finalistes des Prix Alizés 2021

SAINTE-JULIE, Québec, 21 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada (Groupe Export) annonce aujourd'hui, dans le cadre des conférences de SIAL Canada, les six finalistes de la troisième édition des Prix Alizés. Chaque année, les Prix Alizés soulignent l'excellence du travail accompli par les entreprises agroalimentaires canadiennes qui se sont particulièrement démarquées sur les marchés internationaux. Les lauréats seront récompensés le 14 octobre 2021 à l'occasion d'un dévoilement virtuel diffusé sur le site www.lesprixalizesawards.ca.



« L'année 2021 fut pratiquement aussi particulière que la précédente pour les entreprises exportatrices. Plusieurs d'entre elles ont été appelées à se réinventer et à adapter bon nombre de leurs stratégies d'affaires. En ce sens, les Prix Alizés conservent plus que jamais leur pertinence pour souligner à grands traits la réactivité des gens d'affaires canadiens et la place importante qu'occupe le commerce international dans leur croissance et leur succès », souligne Martin Lavoie, président-directeur général chez Groupe Export.

Octroyés par un jury d'experts reconnus dans le domaine de l'exportation agroalimentaire, les Prix Alizés comportent la catégorie Petite et moyenne entreprise, récompensant une entreprise dont le chiffre d'affaires se situe à moins de 50 millions de dollars et la catégorie Grande entreprise, s'adressant aux compagnies dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 50 millions de dollars.

Catégorie | Petite et moyenne entreprise

Emblème Canneberge Inc., Québec

Constituée en 2016 par l'association de deux familles passionnées, Emblème Canneberge a pour vision d'offrir ses fruits directement sur les marchés internationaux. Un pari gagnant puisqu'après seulement cinq ans d'opération, l'entreprise exporte déjà dans plus de 16 pays, dont les États-Unis et la Chine, en passant par l'Europe et l'Océanie. Elle doit notamment son succès à son intégration verticale lui permettant d'assurer la qualité et la traçabilité des produits et à sa flexibilité d'adaptation aux exigences des clients, malgré la forte compétitivité sur les marchés.





Créée en 1964, La Petite Bretonne est reconnue pour ses produits de boulangerie dont les Micro Croissants®, produit phare de la compagnie, les madeleines, les chocolatines et plus encore. Possédant deux usines de production au Québec, l'entreprise mise sur l'innovation, l'automatisation et la création d'emplois de qualité pour commercialiser ses produits au Canada, aux États-Unis, au Mexique, aux Caraïbes et au Chili. Sa stratégie de diversification, sa capacité d'adaptation aux nouveaux marchés et son réel intérêt pour des partenariats durables sont des ingrédients clés de son impressionnante solidité.

Marie Morin Canada, Québec

Fondée en France il y a 27 ans, l'entreprise familiale Marie Morin s'installe au Québec en 2004 avec l'objectif d'offrir ses desserts en Amérique du Nord. Confectionnés avec des ingrédients naturels canadiens, selon des recettes traditionnelles françaises, ces desserts laitiers répondent à des normes rigoureuses de sécurité alimentaire. Depuis 2009, l'entreprise est parvenue à créer la demande chez nos voisins du Sud et s'adapte depuis à l'évolution des goûts des consommateurs, comme en témoigne une croissance très impressionnante. Elle investit maintenant de nouveaux marchés, dont l'Australie, la Chine, le Mexique et Taïwan.

Catégorie | Grande entreprise

Groupe Première Moisson, Québec

Fondé en 1992, le Groupe Première Moisson crée des produits d'inspiration artisanale qui se différencient par l'utilisation de farines non traitées ni blanchies, provenant de blés cultivés localement. Elle fabrique aujourd'hui plus de 80 variétés de viennoiseries et 120 types de pains, largement distribués à travers les États-Unis, principalement par le biais de marques privées. Des objectifs clairs et une stratégie d'exportation forte et bien définie lui permettent d'atteindre une portée impressionnante dans le secteur des produits de spécialité ainsi qu'une stabilité et une pérennité enviables.

Les Industries Bernard et Fils Ltée, Québec

Pilotée par la 5e génération de maîtres sucriers Bernard, Les Industries Bernard et Fils produit un sirop d'érable pur, savoureux et de grande qualité depuis le début du 19e siècle. Aujourd'hui, son usine ultramoderne de St-Victor en Beauce, et ses équipements à la fine pointe de la technologie, lui permettent une présence dans plus de 40 pays, tant dans les chaînes de supermarchés que chez les grossistes, les distributeurs et dans le secteur HRI. Sa vision claire de l'avenir et sa capacité de s'adapter aux besoins de ses clients lui valent une stabilité fort intéressante sur les marchés.

La Corporation des Produits de l'Érable, Québec

La Corporation des Produits de l'Érable est issue du regroupement de quatre entreprises familiales qui se sont donné comme mission de fixer de hauts standards de qualité pour leur industrie. Ses efforts d'éducation des consommateurs lui permettent une belle diversification de marchés avec une présence dans 52 pays. La Corporation est ainsi l'un des plus importants fournisseurs de sirop d'érable au monde et détient environ 25 % du marché mondial dans son secteur. Son esprit d'innovation et sa volonté de construire une marque moderne dans un secteur traditionnel lui procurent une croissance constante sur chacun des marchés qu'elle intègre.

Le Groupe Export tient à remercier les membres du jury qui ont évalué l'ensemble des dossiers déposés : monsieur Louis Turcotte, agr., directeur supérieur, financement corporatif et commercial chez FAC et président du jury, monsieur Eric Waterman, vice-président, Agroalimentaire chez Inno-Centre, madame Marie-Claude Massicotte, directrice adjointe chez Agriculture et Agroalimentaire Canada et monsieur Martin Lemire, Dt.P., M.A., vice-président, EDIKOM et L'actualité ALIMENTAIRE.

Cette remise de prix est rendue possible grâce à la participation de nombreux partenaires : le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Sophie Côté Assurance-Crédit Inc., l'Actualité ALIMENTAIRE, Agro Québec et Comexposium - SIAL Canada.

À propos du Groupe Export

Le Groupe Export est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.

