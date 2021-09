Élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge - Début des travaux en 2022





SAINT-JÉRÔME, QC, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports et ministre responsable de l'Estrie, M. François Bonnardel, la ministre responsable des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, et la députée de Labelle, Mme Chantale Jeannotte, soulignent que la préparation du projet d'élargissement de la route 117, entre Labelle et Rivière-Rouge, progresse bien en vue d'un début des travaux au cours de l'automne 2022.

Les premiers travaux se situeront au nord de la sortie no 45 vers le boulevard du Curé-Labelle, de la fin de la séparation médiane de la route 117 jusqu'à environ 300 m au nord du chemin de la Minerve. Les travaux consisteront principalement à la construction d'une nouvelle chaussée à deux voies sur 1,15 km, ainsi qu'à la mise en place d'un carrefour giratoire à l'intersection de la route 117, du chemin de la Minerve et du boulevard Curé-Labelle.

À ce jour, différentes activités préparatoires ont été réalisées. L'avant-projet définitif du premier lot de travaux a notamment été complété, de même qu'une étude géotechnique et des études environnementales. D'ici la première pelletée de terre, le Ministère poursuivra la réalisation des plans et devis pour les premiers travaux du premier lot, ainsi que les études d'avant-projet définitif pour les lots suivants.

« Votre gouvernement s'est engagé à améliorer la sécurité de la route 117. La loi sur l'accélération de certains projets d'infrastructure nous a permis de réaliser les travaux préparatoires cet été. Comme promis, nous serons à pied d'oeuvre dès 2022 pour concrétiser l'élargissement de la route. Plus que jamais, la sécurité routière est au coeur de nos priorités. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Il s'agit d'une annonce des plus positives et très attendue par les citoyennes et les citoyens du secteur. Je ne peux que m'en réjouir. Chaque action nous rapproche de notre objectif, soit d'améliorer la sécurité des usagers de ce tronçon de la route 117. »

Nadine Girault, ministre responsable des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui est à l'écoute des besoins et qui remplit ses promesses. Je salue la contribution du comité SOS 117 et de tous les élus du secteur qui nous ont permis d'avancer rondement. La sécurité des citoyens prime. »

Chantale Jeannotte, députée de Labelle

Le projet d'élargissement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge permettra d'améliorer la sécurité et la fiabilité de la route en cas d'incident ou de travaux. Le projet prévoit l'élargissement à quatre voies de la route actuelle et la séparation des deux directions.

Les travaux entre Labelle et Rivière-Rouge, qui seront réalisés en mode traditionnel, seront divisés en trois lots. Les limites des deux lots suivants seront précisées une fois que les études d'avant-projet définitif seront terminées.

et Rivière-Rouge, qui seront réalisés en mode traditionnel, seront divisés en trois lots. Les limites des deux lots suivants seront précisées une fois que les études d'avant-projet définitif seront terminées. Au cours de l'automne 2021, les citoyens seront invités à une séance d'information virtuelle pour en apprendre davantage sur le projet, sur les premiers travaux, ainsi que sur les grandes étapes du processus d'acquisitions.

À ce moment-ci, il est trop tôt pour confirmer l'échéancier complet ainsi que le coût du projet.

