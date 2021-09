Le jeu mobile magique de type Match-3 de Zynga, Harry Potter : Puzzles & Spells, célèbre son premier anniversaire





Aujourd'hui, Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), leader mondial du divertissement interactif, a annoncé que son jeu mobile magique de Match-3, Harry Potter : Puzzles & Spells (Énigmes et sortilèges), célèbre son premier anniversaire par une semaine entière de festivités. Dès aujourd'hui, les passionnés du monde entier sont invités à se joindre à la célébration, qui offre dans le jeu sept jours de cadeaux, d'événements, de tirages au sort et de nouveaux contenus en commémoration de l'occasion.

Depuis son lancement en septembre 2020, Harry Potter : Puzzles & Spells a ravi ses adeptes avec ses énigmes et sa jouabilité qui relèvent de la véritable sorcellerie. Avec plus de 2 000 niveaux d'énigmes sur le parcours du joueur principal, le jeu continue à inciter les joueurs à se divertir ensemble dans la joie et l'émotion de Poudlard grâce à de nouveaux contenus et événements. Pour mettre en lumière les parcours des joueurs à l'occasion de ce premier anniversaire, Zynga a publié une nouvelle bande-annonce présentant les moments forts du jeu.

« Nous sommes incroyablement fiers des distinctions et de l'accueil qui a été réservé à Harry Potter : Puzzles & Spells, mais nous sommes encore plus touchés et inspirés par l'engouement des joueurs qui nous ont rejoints dans ce voyage », a déclaré Yaron Leyvand, vice-président exécutif en charge des jeux chez Zynga. « Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante avec les fans, et nous avons hâte de découvrir ensemble le prochain chapitre du jeu. »

Inspiré par l'anniversaire le plus mémorable de Dudley Dursley, à compter de cette semaine, un nouvel événement sur la thématique du « Zoo de Londres » invitera les joueurs à collecter des « cadeaux » sur leur plateau de jeu pour gagner des coffres de récompense. En apportant une touche serpentine à cet événement inspiré par l'anniversaire, les joueurs peuvent se mesurer sur leur plateau de jeu, à côté de boîtes mystérieuses pour libérer le python qu'elles contiennent. À partir du 23 septembre, les joueurs peuvent se joindre à une tradition appréciée chez Poudlard avec l'événement House Pride utilisé dans le jeu, en résolvant des énigmes qui leur permettront de gagner des points pour leur maison, avec les résultats affichés dans un classement mondial. Du 22 au 24 septembre, les joueurs qui se connectent au jeu recevront chaque jour un cadeau d'anniversaire proposé dans le jeu pour célébrer pleinement l'occasion.

Tout au long de la semaine anniversaire, les visiteurs de Harry Potter : Puzzles & Spells seront invités sur Twitter, Facebook et Instagram à publier leurs expériences préférées avec le jeu sous la balise #PuzzlesAndSpellsAnniversary. Trois joueurs seront choisis au hasard pour remporter un module anniversaire contenant de la monnaie, des objets, des lots de démarrage, etc. destinés au jeu.

Dans Harry Potter : Puzzles & Spells, les joueurs s'embarquent pour une aventure de type Match-3, débordante de sortilèges, d'humour, de couleur et de personnages tout droit sortis de la série Harry Potter. Avec la bande sonore et les enregistrements en voix off, des films Harry Potter originaux, les fans suivent une relecture mobile et authentique du parcours de Harry dans le monde des sorciers. Tout en gagnant des sortilèges et des coups de pouce spéciaux au fur à mesure de leur progression, les joueurs résolvent des énigmes en Match-3, semées de chocogrenouilles bondissantes, de clés volantes et de batailles de pièces d'échec magiques, entre autres obstacles et objets inattendus. Dans l'esprit de la camaraderie et de la compétition amicale de Poudlard, les joueurs peuvent participer à des clubs ou en former avec d'autres fans pour socialiser, collaborer sur des stratégies pour résoudre des énigmes, partager des expériences et se disputer des récompenses dans les Événements de club exclusifs.

Harry Potter : Puzzles & Spells peut se jouer sur les appareils iOS et Android dans le monde entier, ainsi que sur Amazon Kindle et Facebook. Pour en savoir plus et vous connecter avec d'autres fans, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et rendez-vous sur le site Web du jeu à l'adresse www.harrypotterpuzzlesandspells.com.

Pour les éléments connexes, rendez-vous sur : https://www.dropbox.com/sh/haxo6yr1pvx8txl/AAACWl5QigRsekaDgzelwXyVa?dl=0

À propos de Zynga

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif, dont la mission est de connecter le monde par le jeu. Fort d'une portée mondiale massive dans plus de 175 pays et régions, Zynga gère un portefeuille diversifié de franchises de jeux particulièrement prisés, qui ont été téléchargées plus de quatre milliards de fois sur mobile, notamment CSR Racingtm, Empires & Puzzlestm, Hair Challengetm, Harry Potter: Puzzles & Spellstm, High Heels!tm, Merge Dragons!tm, Merge Magic!tm, Queen Beetm, Toon Blasttm, Toy Blasttm, Words With Friendstm et Zynga Pokertm. Avec Chartboost, une plate-forme de publicité et de monétisation mobile, de premier plan, Zynga est une plate-forme de nouvelle génération, leader du secteur, capable d'optimiser la publicité programmatique et les rendements à grande échelle. Basée en Californie depuis sa création en 2007, Zynga possède des bureaux en Amérique du Nord, Europe et Asie. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le site www.zynga.com, suivez Zynga sur Twitter, Instagram et Facebook, ou consultez le blog de Zynga.

À propos de Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc., est un éditeur, développeur, octroyeur de licence et distributeur de contenu de divertissement, de premier plan, pour l'espace interactif sur toutes les plateformes, notamment pour les jeux sur console, appareils portables, appareils mobiles et PC, aussi bien pour les titres de jeux internes que tiers. Vous trouverez des informations supplémentaires sur Warner Bros. Games sur la page https://www.wbgames.com/.

À propos de Portkey Games

Portkey Games, de Warner Bros. Interactive Entertainment, est le label dédié à la création de nouvelles expériences de jeux mobiles et vidéo, liés au monde des sorciers, qui placent les joueurs au centre de leur propre aventure en s'inspirant des histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de créer leurs propres choix narratifs et de participer au monde des sorciers, pour donner vie à des expériences nouvelles et uniques. Le label a été créé afin d'offrir aux joueurs et aux fans de nouvelles expériences de jeu, à travers lesquelles ils peuvent explorer de manière immersive la magie du monde des sorciers, pour y créer leur propre histoire.

MONDE DES SORCIERS (WIZARDING WORLD), HARRY POTTER Droits d'édition © J.K. Rowling. HARRY POTTER: PUZZLES & SPELLS, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, et les personnages, noms et autres insignes associés © et tm, de HARRY POTTER et Warner Bros. Entertainment Inc. tm Zynga Inc. Tous droits réservés.

WB SHIELD: tm & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s21)

Règles du concours

*Un achat n'est pas nécessaire et n'améliorera pas les chances. Résidents des États-Unis, âgés de plus de 18 ans. du 22/09/21 au 29/09/21 heure du Pacifique. Sous réserve des règles officielles à https://zynga.social/HPM3Anniversary; voir pour les cotes, les détails des prix et les restrictions. Le Concours n'est pas en vigueur là où la loi l'interdit. Promoteur : Zynga.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles concernant, entre autres, le nom, les caractéristiques du jeu et des événements et des promotions à durée limitée de Harry Potter : Puzzles & Spells. Les déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « perspective », « projeté », « prévu », « envisage de », « pourra », « anticipe », « croire », « cible », « s'attendre à », et les déclarations au futur sont généralement de nature prévisionnelle. La réalisation ou l'accomplissement des faits couverts par lesdites déclarations prévisionnelles implique des risques importants, des incertitudes et des hypothèses. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui reposent sur les informations dont nous disposons à la date des présentes. Nous déclinons toute obligation d'actualisation des présentes déclarations prévisionnelles. D'autres informations concernant ces risques, incertitudes et hypothèses sont ou seront décrites plus en détail dans nos dépôts publics auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), dont des copies peuvent être obtenues sur notre site Internet consacré aux relations avec les investisseurs, à l'adresse http://investor.zynga.com ou sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 12:40 et diffusé par :