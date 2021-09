Turquoise Plato se connecte à OpenFin afin de simplifier le fonctionnement du trading desk lors des opérations buy-side





OpenFin, le système d'exploitation (OS) pour la productivité d'entreprise, annonce aujourd'hui que Turquoise Plato du London Stock Exchange Group (LSEG) se connecte à OpenFin en réponse au besoin de l'industrie en matière d'efficacité des flux de travail, d'interopérabilité des applications et d'une expérience de trading desk plus unifiée pour les utilisateurs buy-side et ceux des sociétés membres.

Turquoise a déjà fait ses preuves en matière de fourniture d'opportunités d'innovation et de liquidité sur le marché grâce à la plateforme Turquoise Plato Block Discoverytm qui a enregistré des niveaux record d'échange de blocs sur Turquoise® et Turquoise Europetm en 2020. Avec cette collaboration, Turquoise poursuit sa mission en identifiant des modèles d'exploitation efficaces et collaboratifs qui réduisent les coûts implicites des opérations de trading, en contribuant à générer des rendements à long terme et en stimulant une croissance durable.

Turquoise on OpenFintm fournit un flux de données pertinent directement dans les flux de travail des traders pour appuyer les processus de découverte de liquidité et de prise de décision en mettant à profit l'architecture ouverte d'OpenFin. L'API transmet des « context objects » conformes à la norme FDC3 et utilise le bus de messages d'OpenFin pour transmettre ces données aux applications compatibles OpenFin, notamment les outils de visualisation et les applications internes et tierces.

Le Dr Robert Barnes, responsable des opérations sur titres du groupe et PDG de Turquoise Global Holdings, LSEG, déclare : « En tant qu'opérateur de marché, Turquoise jouit d'une position idéale pour rassembler le secteur autour d'une ambition commune qui inclut la collaboration, l'innovation et l'amélioration de l'efficacité des trading desks. Cela permettra non seulement d'optimiser les efforts en matière d'exécution, mais améliorera également les résultats des investisseurs finaux, en minimisant le dérapage des coûts au moment de la transaction. Nous nous réjouissons que Turquoise® et Turquoise Europetm soient les premières plateformes de négociation à se connecter à OpenFin et à offrir cette nouvelle fonctionnalité au secteur buy-side. »

Adam Toms, PDG Europe d'OpenFin, commente : « Nous assistons à une évolution continue vers une approche et des plateformes plus collaboratives. Grâce à des sociétés avant-gardistes telles que Turquoise qui collaborent avec le secteur pour élaborer des solutions permettant au trading desk d'être davantage intuitif, automatisé et performant, les entreprises peuvent optimiser le potentiel de l'interopérabilité et des flux de travail contextuels sur leur trading desk. La complexité opérationnelle et les coûts résultant des intégrations bilatérales appartiennent de plus en plus au passé. En effet, les utilisateurs peuvent désormais accéder aux outils et aux ensembles de données nécessaires directement intégrés à leurs flux de travail, offrant des capacités puissantes et des résultats concrets. »

Toms ajoute : « La collaboration et l'innovation sont au coeur de notre mission afin de simplifier la distribution des applications, d'uniformiser l'environnement de travail numérique et de permettre une communication et des flux de travail transparents entre les applications. Nous sommes ravis de collaborer avec Turquoise afin de donner vie et de commercialiser des modèles de collaboration nouveaux et visionnaires. »

OpenFin fournit une couche de système d'exploitation Internet commune à l'ensemble du secteur des services financiers pour alimenter les applications et les expériences de bureau de nouvelle génération. La technologie OpenFin est déployée sur 300 000 postes de travail dans tout le secteur. Elle alimente plus de 3 500 applications, dans plus de 2 400 entreprises buy-side et sell-side, dans plus de 60 pays.

FlexTrade Systems sera le premier à fournir le flux de données Turquoise dans son logiciel EMS phare via le bus de messages d'OpenFin. Les traders pourront alors agir sur ces données, automatiser les processus et profiter des opportunités de nouvelles liquidités. Grâce à ses capacités de visualisation intégrées, la plateforme pour les échanges de blocs Turquoise Plato Order Bookstm est simple à assimiler puis à utiliser.

Andy Mahoney, directeur général, région EMEA chez FlexTrade Systems, ajoute : « Nous sommes ravis de collaborer avec Turquoise et OpenFin afin d'accompagner les opportunités de découverte et de transaction des liquidités, et de pouvoir en faire concrètement bénéficier le trading desk buy-side. Cela permet à nos clients de personnaliser leurs flux de travail d'exécution, de travailler de façon optimale sur chaque transaction et de parvenir à la meilleure exécution possible sans compromis. »

À propos d'OpenFin

Move Fast. Break Nothing. OpenFin est le système d'exploitation pour la productivité d'entreprise, permettant la distribution d'applications, la gestion de l'espace de travail et l'automatisation du flux de travail. Utilisé par 90 % des établissements financiers mondiaux, OpenFin déploie plus de 3 500 applications de bureau dans plus de 2 400 entreprises buy-side et sell-side. Les investisseurs d'OpenFin incluent Bain Capital Ventures, Barclays, CME Ventures, DRW Venture Capital, HSBC, J.P. Morgan, NYCA Partners, Pivot Investment Partners, Standard Chartered et Wells Fargo Strategic Capital, entre autres. La société est basée à New York et possède une agence à Londres. Elle est également présente à Hong Kong.

À propos de FlexTrade

FlexTrade Systems est un leader mondial des systèmes de gestion des ordres et de gestion de l'exécution multi-actifs haute performance pour les actions, les titres à revenu fixe, les opérations de change, les contrats à terme et les options. Pionnier dans le domaine, FlexTrade est reconnu internationalement pour avoir introduit FlexTRADER®, premier système de trading au monde pour la gestion de l'exécution ne favorisant aucun courtier, qui permet aux clients de contrôler et de personnaliser complètement leurs flux de travail d'exécution grâce à une capacité complète de recherche/d'accès aux liquidités tout en conservant la confidentialité de leurs stratégies de trading.

