Au Luxembourg, deux capitaines d'industrie rejoignent CSC, qui obtient ses agréments de gestion de fonds et de dépositaire en vue de proposer des services supplémentaires





CSC, le fournisseur mondial de premier plan de services juridiques, fiscaux et de marque numérique, vient d'élargir considérablement ses activités au Luxembourg grâce à l'obtention d'agréments de gestion de fonds et de dépositaire et à la nomination de deux directeurs expérimentés, qui l'aideront à piloter sa croissance sur le marché pour permettre à la société d'étendre son offre européenne de dépositaire et de gestion de fonds.

Grâce à ces deux arrivées primordiales, les clients bénéficieront de l'offre de services historique de CSC relevée de plus de trente années combinées d'expérience dans le secteur, notamment en matière d'investissements alternatifs, de marchés des capitaux et de solutions d'entreprise. Ces nouveaux agréments permettront par ailleurs aux clients d'accéder à de nouveaux services essentiels au Luxembourg, qui devient ainsi un des centres financiers européens clés sur lequel CSC marque son empreinte grandissante.

Talent chevronné, expertise locale

Pierre Mifsud devient directeur général des services de dépositaire de la division Global Financial Markets (GFM) de CSC, alors qu'Yves Cheret rejoint la société à titre de directeur général de la gestion de fonds de cette même division. Tous deux travailleront avec Laurent Bélik, directeur général de la division Capital Markets Europe et responsable de l'administration générale, y compris des finances et de l'exploitation au Luxembourg.

« L'arrivée de Pierre et Yves constitue un immense gain de valeur pour nos clients », a déclaré M. Bélik. « Comme CSC est une société privée, nous sommes en mesure d'investir du temps en plus et de fournir des efforts supplémentaires pour nouer des relations de long terme avec nos clients et nous concentrer sur les complexités de leurs besoins et marchés uniques. Nous adoptons la même approche avec nos employés, ce qui nous a permis de faire naître et de retenir les meilleurs talents du secteur, capables de mettre à la disposition des clients la stabilité, la base de connaissances et le service de classe mondiale qui font la réputation de CSC, tant au niveau local que dans le monde entier. »

M. Mifsud arrive chez CSC avec plus de quinze années d'expérience dans le secteur des fonds alternatifs. Il est spécialisé dans le capital-investissement, l'immobilier, le capital-risque, les infrastructures et les fonds de dettes. M. Mifsud a auparavant occupé des postes de direction chez Edmond de Rothschild (Europe) S.A., au sein de la filiale luxembourgeoise de Citco Bank Nederland N.V. et chez Quintet Luxembourg.

« Le nombre de fonds domiciliés au Luxembourg dépasse celui de tous les autres marchés européens. La capacité à fournir des services de dépositaire pour actifs alternatifs permet donc à CSC d'offrir aux clients une plus grande flexibilité, qu'ils soient basés ici ou ailleurs », a indiqué M. Mifsud.

M. Cheret a quant à lui occupé des postes de direction dans le secteur des fonds d'investissement alternatifs au Luxembourg pour des entreprises telles que Alter Domus, Arendt Services et Ocorian. C'est un expert-comptable agréé qui parle cinq langues.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec Laurent et Pierre au Luxembourg, ainsi qu'avec le reste de notre talentueuse équipe multilingue, pour aider nos clients à s'orienter dans l'environnement de plus en plus complexe où ils évoluent », a affirmé M. Cheret. « Qu'ils aient besoin de services de gestion de fonds, de dépositaire ou des deux, l'équipe centralisée de CSC offre aux clients une portée mondiale et une qualité de service inégalée tout en s'engageant à soutenir leurs entreprises. »

À propos de CSC

CSC est un fournisseur de premier plan de services spécialisés d'administration destinés aux gestionnaires d'actifs alternatifs, pour toute une gamme de stratégies de fonds, d'acteurs des marchés des capitaux tant publics que privés et d'entreprises nécessitant un soutien en matière fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes le partenaire indéfectible de 90 % des entreprises figurant au classement Fortune 500®, de près de 10 000 cabinets juridiques et de plus de 3 000 établissements financiers. Les professionnels des marchés financiers mondiaux de CSC sont implantés dans les centres financiers les plus importants des États-Unis, d'Europe et de la région Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise d'envergure internationale capable d'effectuer des transactions partout où nos clients se trouvent, une mission que nous accomplissons en déployant des experts dans chaque entreprise que nous servons. Pour de plus amples informations au sujet des services de CSC, rendez-vous sur cscgfm.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 11:20 et diffusé par :