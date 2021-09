Route 132, entre Brossard et Saint-Lambert - Fermetures de nuit à prévoir cette semaine

Bentley Systems, Incorporated , l'éditeur de logiciels d'ingénierie des infrastructures, a annoncé aujourd'hui les finalistes du concours Going Digital Awards in Infrastructure 2021. Ce programme annuel de remise de prix met à l'honneur le travail...

Le secrétariat de l'ICEF a annoncé le 17 septembre que le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) du Japon accueilleront la 8e réunion annuelle du...