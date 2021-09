Stonebranch Online 2021 mettra les participants en contact avec les plus grandes sommités en matière d'automatisation et d'orchestration





Du 28 septembre au 28 octobre 2021, d'éminents spécialistes des TI partageront leurs stratégies pour automatiser et orchestrer l'entreprise dans ce premier forum virtuel de formation visant les professionnels de l'automatisation des TI.

ALPHARETTA, Géorgie, 21 septembre 2021 /CNW/ - Stonebranch, un important fournisseur de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui que les inscriptions étaient maintenant ouvertes pour Stonebranch Online 2021, son atelier virtuel phare conçu pour éduquer et inspirer les professionnels de l'automatisation des TI.

En plus des dirigeants et des experts de Stonebranch, la liste des conférenciers comprend des analystes de l'industrie et des clients de Stonebranch tels que Blue Cross and Blue Shield of Minnesota, BP, Donegal Insurance Group, Dell Technologies, Deutsche Telekom Group et Eckerson Group. Les sujets abordés comprennent les suivants :

Automatisation de la charge de travail basée sur les logiciels-services (SaaS)

Utilisation des méthodologies d'exploitation des données pour orchestrer vos pipelines de données

Maîtrise de l'environnement informatique hybride dans un monde multinuagique

Le point de vue d'un directeur de l'informatique : l'automatisation des opérations

« Stonebranch Online est un événement incontournable pour tout professionnel de la technologie qui souhaite automatiser et orchestrer ses environnements de TI hybrides de plus en plus complexes, a déclaré Giuseppe Damiani, chef de l'exploitation de Stonebranch. Durant chacune des séances, les conférenciers présenteront des stratégies intelligentes et des tactiques concrètes que les participants pourront adopter pour orienter leurs transformations numériques. »

Le lancement de Stonebranch Online 2021 aura lieu le mardi 28 septembre et le forum se poursuivra ensuite avec des sujets nouveaux et pertinents tous les mardis et jeudis jusqu'au 28 octobre.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire à l'événement, visitez la page d'accueil Stonebranch Online 2021.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation des TI qui transforment les environnements de TI commerciaux en faisant la transition de la simple automatisation des tâches de TI vers l'automatisation sophistiquée des services opérationnels en temps réel. Peu importe le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sûre. La plateforme Universal Automation Center de Stonebranch permet aux entreprises d'orchestrer de façon transparente les charges de travail et les données entre les écosystèmes technologiques et les silos. Établie à Atlanta, en Géorgie, et misant sur des points de contact et de soutien à l'échelle des Amériques, de l'Europe et de l'Asie, Stonebranch est au service de certaines des plus grandes institutions financières, manufacturières, de soins de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

