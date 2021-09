Cofomo conclut un partenariat avec Nexio





MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Cofomo, la chef de file canadienne du secteur des services-conseils en gestion des talents d'affaires, en technologies de l'information (TI) et en transformation numérique, annonce la conclusion d'un partenariat avec Nexio, une importante prestataire de services-conseils en TI au Québec.

« Grâce à la conclusion de cet accord de partenariat, Nexio se donne la capacité de servir une clientèle étendue, de fournir des produits et services d'affaires complémentaires, et de permettre à ses talents d'unir leurs forces à celles d'une équipe de professionnels aguerris, dans le cadre de laquelle le potentiel d'épanouissement sera sans précédent, » a déclaré Martial Rivard, président de Nexio.

Le président de Cofomo, Régis Desjardins, renchérit : « Je suis très heureux de la conclusion de cet important partenariat avec Martial et l'équipe de Nexio, lequel s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à offrir un éventail de produits et de services encore plus large, à créer une valeur ajoutée inestimable pour nos clients, et à ouvrir davantage la voie pour devenir un joueur d'envergure dans le secteur de la transformation numérique au Canada. »

Fondée en 1994, Nexio est un prestataire de services-conseils en TI qui accompagne les entreprises et affecte les bonnes ressources au bon endroit. L'expert en implantation, en intégration et en gestion de processus informatiques offre des services de conseil en technologies, maintenance, évolution et assistance pour les systèmes informatiques de ses clients, s'engageant ainsi dans la conception de plateformes Web et l'automatisation des processus d'affaires, permettant aux entreprises d'atteindre leurs objectifs plus rapidement. Nexio est un partenaire de service autorisé de premier plan de Service Now au Québec avec 23 certifications de gammes de produits.

Établie en 1995, Cofomo est un chef de file canadien des services-conseils en technologies de l'information (TI) et en affaires, ce qui se traduit aujourd'hui par l'accélération de la transformation numérique des entreprises clientes. Ses solutions couvrent l'ensemble de leurs besoins, notamment en matière de stratégie, d'innovation, d'agilité, d'intelligence, de sécurité et d'infonuagique. Son expertise unique est mise en oeuvre par l'entremise de modèles flexibles de livraison de talents ou de projets sur demande. Une équipe de 2 800 professionnels fournit ces services à de grandes entreprises et organisations des secteurs privé et public, situées pour la plupart dans l'Est du Canada... mais bientôt, dans tout le Canada. Cofomo s'est jointe à Novacap en mai 2021 dans le but d'accélérer son objectif de croissance dans l'industrie des TI. (www.cofomo.com).

Novacap, fondée en 1981, est l'un des actionnaires de Cofomo et un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec plus de huit (8) milliards $ d'actifs sous gestion. L'entreprise a investi dans plus de 100 sociétés et a réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Elle applique une approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers. Elle vise à accélérer la croissance des sociétés et à créer de la valeur à long terme. Ses bureaux sont à Brossard et à Toronto. (www.novacap.ca).

