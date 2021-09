Pembroke élargit sa gamme de solutions avec le lancement du Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations





MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pembroke est fier d'annoncer le lancement d'un nouveau produit : le Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke. Ce nouveau produit permet d'élargir encore plus la gamme de solutions proposées aux clients de Pembroke.

«?Avec ce Fonds, Pembroke continue d'étoffer son offre afin de proposer des solutions toujours plus complètes de gestion de patrimoine. Il s'agit d'un pas supplémentaire dans notre stratégie de développement continu de nos services-conseils et de notre gamme de produits, a déclaré Ian Aitken, PDG de Pembroke.?»

«?Le Fonds se différencie de l'indice composite S&P/TSX, son indice de référence, et de la concurrence, en tirant parti de la plateforme de recherche sectorielle de Pembroke et de notre expertise dans les actions de croissance depuis 50 ans, note Nicolas Chevalier, gestionnaire de portefeuille et associé. Le Fonds est composé d'entreprises de forte croissance chez qui les intérêts de la direction concordent avec ceux des investisseurs, un élément clé de l'approche Pembroke.?»

Le Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations Pembroke sélectionne 25 à 35 titres d'entreprises dont la capitalisation boursière est supérieure à trois milliards de dollars. Le Fonds est agnostique sur le plan sectoriel et utilise une approche d'investissement ascendante, contrairement à la plupart de ses concurrents. Le poids des titres individuels est plafonné à 7 % et celui des secteurs à 30 %.

«?Ce nouveau Fonds est un outil important dans le cadre de l'approche personnalisée en gestion de patrimoine que nous offrons à nos clients, note Ian Aitken. Il s'agit d'un autre atout pour tisser des relations durables avec nos clients, et ce, en répondant à leurs besoins à long terme grâce à nos conseils et à notre capacité à apporter une valeur ajoutée.?»

Le Fonds collectif de sociétés canadiennes toutes capitalisations s'ajoute aux autres fonds de Pembroke, dont le Fonds de croissance internationale, le Fonds d'obligations de sociétés et le Fonds équilibré canadien, trois fonds communs de placement cotés cinq étoiles par Morningstar.

Le Fonds de sociétés canadiennes toutes capitalisations est offert sous forme de fonds collectif et de fonds distinct. Il s'adresse uniquement aux investisseurs accrédités.

À propos

Depuis sa fondation en 1968, Pembroke sert des familles, des fondations et des institutions en leur offrant des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine. Pembroke valorise l'alignement avec les intérêts des investisseurs, la responsabilité et, surtout, l'intégrité. Le groupe est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

Pembroke est la propriété de ses employés et est formé de deux entités, Gestion Pembroke et sa filiale, Gestion privée de placement Pembroke.

