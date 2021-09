Tecsys Inc. annonce son inclusion au palmarès TSX30 de 2021





MONTRÉAL, le 21 septembre 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une société de pointe dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer qu'elle a été incluse dans le palmarès TSX30 de 2021 de la Bourse de Toronto, un programme phare récompensant les 30 actions les plus performantes de la Bourse de Toronto sur une période de trois ans, désignées en fonction de l'appréciation du cours de l'action ajustée en fonction des dividendes. Sur la période de trois ans prise en compte, la valeur des actions de Tecsys a augmenté de 181 %.

Le TSX30, qui en est à sa troisième année, récompense les entreprises qui font preuve d'une performance financière soutenue et qui stimulent la croissance de la valeur pour les actionnaires, dans leurs secteurs respectifs, et pour l'économie canadienne. Tecsys est ravie de figurer dans cette vénérable liste, car elle renforce sa position de fournisseur mondial de technologies de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

« Étant l'une des cinq entreprises technologiques canadiennes figurant dans le classement de cette année, c'est un privilège indéniable de jouer ce rôle de premier plan dans l'industrie technologique du Canada, tant au niveau national qu'international », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nous construisons des logiciels agiles pour la chaîne d'approvisionnement des entreprises et l'équipe de Tecsys a travaillé dur pour adapter notre activité afin de soutenir la transformation passionnante de la chaîne d'approvisionnement actuellement en cours dans le monde, tout en restant concentrée sur nos valeurs fondamentales. Cet effort a clairement porté fruits. Notre inclusion dans le TSX30 témoigne de la passion et de l'énergie que nous déployons pour permettre à nos clients de réussir alors qu'ils naviguent dans de nouveaux niveaux de complexité et de volatilité. »

Pour soutenir la croissance de Tecsys en tant qu'organisation, l'entreprise poursuit son effort de recrutement dans tous les domaines d'activité, en mettant l'accent sur l'expansion de la R&D. « C'est une excellente période pour faire partie de Tecsys, et nous sommes convaincus que cette désignation attirera de nouveaux membres de l'équipe dans notre vaste bassin de talents au Québec et en Ontario dans les mois à venir », a ajouté M. Brereton.

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys, a déclaré : « Tecsys a adopté un modèle SaaS au bon moment pour créer de la valeur pour les clients et les actionnaires. Nous avons connu un succès extraordinaire et nous pensons qu'il repose sur une base solide pour la croissance future ; non seulement la qualité de nos flux de revenus continue de s'améliorer grâce aux engagements SaaS, mais la concentration post-pandémique sur l'exécution de la chaîne d'approvisionnement a été une aubaine pour notre pipeline et notre écosystème de partenaires."

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance. Les entreprises prospèrent lorsqu'elles disposent des logiciels, de la technologie et de l'expertise nécessaires pour atteindre l'excellence opérationnelle et tenir les promesses de leur marque. Couvrant les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie et de la distribution générale de gros volumes, Tecsys offre des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2021. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web ( www.tecsys.com ) et sur celui de SEDAR ( www.sedar.com ).

