Avis aux médias - Cabinet du premier ministre





QUÉBEC, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont conviés à un point de presse du premier ministre concernant l'élection fédérale.

Réaction du gouvernement du Québec à l'élection fédérale

Heure : 13 h Lieu : Hall du rez-de-chaussée

Édifice Honoré-Mercier

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4

Pour l'occasion, il sera accompagné de la ministre responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Mme Sonia LeBel.

Important : L'application VaxiCode sera utilisée pour vérifier la preuve vaccinale de tous les participants à la conférence.

Le point de presse se déroulera en format présentiel uniquement. De plus, sachez qu'un seul représentant par média sera admis sur place.

Deux caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) ainsi que trois photographes seront autorisés dans la salle.

Les journalistes qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de M. Ewan Sauves à ewan.sauves@mce.gouv.qc.ca, avant 11h ce mardi 21 septembre 2021. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister au point de presse.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 10:29 et diffusé par :