project44 rachète Convey, le leader de la livraison du dernier kilomètre et de l'expérience client, dans le cadre d'une acquisition de 255 millions de dollars

project44, le leader mondial de la visibilité en temps réel de la supply chain, annonce aujourd'hui l'acquisition de Convey, leader technologique du dernier kilomètre, basé à Austin, offrant de réelles expériences de livraison e-commerce pour plus de 200 des plus grandes marques mondiales, dont Nieman Marcus, Ferguson, Ingram-Micro, et bien d'autres encore. Convey, reconnu comme un challenger dans le Magic quadrant de Gartner, combine la visibilité en temps réel, les expériences post-achat et le Machine Learning pour améliorer et optimiser l'expérience utilisateur. Ensemble, les deux sociétés servent désormais la supply chain mondiale de bout en bout, en proposant une visibilité en temps réel et des informations exploitables depuis les matières premières jusqu'à l'arrivée du colis au pas de la porte, afin d'aider les marques à offrir des expériences de e-commerce personnalisées à leurs clients.

L'acquisition, d'un montant total de 255 millions de dollars, est la troisième de project44 en 2021 et la plus importante à ce jour. Elle vient consolider la position dominante de l'entreprise, devenue première solution technologique pour la supply chain moderne. Fort de son statut de licorne, acquis plus tôt cette année, avec une valorisation à plus d'un milliard de dollars, project44 est la plus grande entreprise de plateforme de visibilité selon l'ARR, mais aussi en nombre de clients et de transporteurs. Avec Convey, project44 connecte maintenant plus de 880 expéditeurs mondiaux et fournisseurs de logistique tiers avec un réseau de 113 000 transporteurs, 2,6 millions d'actifs et plus de 9 milliards d'événements d'expédition du dernier kilomètre pour optimiser les coûts, augmenter les revenus et améliorer la vitesse et le service.

Cette acquisition est également importante car elle vient renforcer la position de project44 en tant qu'acquéreur de choix pour les entreprises de technologie logistique de deuxième génération. Avec trois acquisitions de ce type au cours des six derniers mois, dont Ocean Insights, ClearMetal, et maintenant Convey, project44 devient la plus grande marque de technologie logistique de deuxième génération. Ces différentes couches technologiques permettent à project44 de réutiliser rapidement les composants de la technologie de l'entreprise acquise au sein de la plateforme project44 dans un délai beaucoup plus court que celui des entreprises traditionnelles de technologie logistique de première génération.

Autrefois considérée comme un service d'appui, la supply chain est aujourd'hui reconnue par les consommateurs et l'industrie comme l'une des fonctions commerciales les plus importantes, et ce dans le monde entier. Selon Gartner®, Inc, « permettre une visibilité de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, fournir un accès aux données sur l'expérience client (CX) et s'aligner sur les structures et initiatives CX de l'entreprise sont autant de mesures visant à favoriser une culture de la supply chain, axée sur la CX » [1].

« project44 répond au défi commercial le plus important à l'heure actuelle - comment répondre aux attentes en constante évolution des clients tout en restant efficace sur le plan opérationnel, dans un contexte d'incertitude sans précédent et de complexité croissante », a déclaré Jett McCandless, PDG et fondateur de project44. « Notre acquisition de Convey implique project44 jusqu'au dernier kilomètre de la livraison et aide nos partenaires pour devenir proactifs et efficaces afin d'être en capacité de fournir aux clients les produits qu'ils souhaitent recevoir avant les fêtes et bien au-delà encore. »

project44 et Convey changent radicalement la façon dont les entreprises voient, apprennent et réagissent aux situations comme les retards d'expédition, les changements d'heures d'arrivée, les pénuries d'employés en raison de la COVID-19 ou encore les fermetures de ports. À l'approche des fêtes de fin d'année, la demande de visibilité en temps réel des commandes et la possibilité d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent n'a jamais été aussi forte. Les capacités ajoutées par Convey, y compris celle de pourvoir résoudre les problèmes de livraison de colis par une communication client automatisée, viennent renforcer la suite de solutions de flux de travail de project44. Cela permet aux transporteurs et aux prestataires de services logistiques de passer moins de temps à gérer ces aléas et ainsi avoir plus de temps à consacrer à leur activité principale.

« Les enjeux sont élevés pour les entreprises qui doivent non seulement honorer et expédier les commandes, mais aussi faire les bonnes prévisions en matière de disponibilité et de livraison. Cependant, les conditions instables, ajoutées à la complexité et le manque de transparence de la supply chain rendent cet objectif difficile à atteindre », poursuit M. McCandless. « Nous avons résolu ce problème avec l'acquisition de Convey, faisant de project44 le premier choix pour toute entreprise voulant tirer parti de la supply chain et de la logistique comme un avantage concurrentiel et pouvant agir comme moteur de la fidélité client. »

Ensemble, project44 et Convey fournissent une solution unique qui apporte de la valeur aux clients et aux partenaires de la supply chain en :

Proposant une vision globale et unifiée de la chaîne d'approvisionnement - des matières premières jusqu'à la livraison chez le consommateur.

Garantissant la même qualité d'expérience de livraison, tant pour les consommateurs que pour le marché B2B, beaucoup plus vaste.

Rationalisant les flux de travail quotidiens et la collaboration entre les expéditeurs, les vendeurs et les transporteurs pour optimiser la réduction des frais et l'augmentation du temps consacré au travail.

Étendant l'impact de l'IA sur la supply chain grâce à des des ETA (estimated time of arrival) prédictives et des temps de transit dynamiques avant et après l'achat, alimentés par un ensemble de données parmi les plus fiables et complètes concernant le transport.

« Salesforce, Google et Adobe ont transformé pratiquement tous les aspects de l'expérience client numérique grâce à la visibilité et à la prise de décision intelligente, à savoir l'automatisation du marketing, des publicités ciblées et de la personnalisation. Maintenant, avec Convey, project44 apporte cette approche et cette technologie de pointe à l'un des secteurs les plus complexes à gérer concernant l'expérience client : la supply chain », a déclaré Rob Taylor, fondateur et PDG de Convey. « Nous sommes ravis de fusionner notre savoir-faire à celui de project44 et nous avons hâte de continuer à développer l'une des plus grandes et des plus innovantes entreprises de logiciels au monde. »

Améliorer l'expérience client

« Avec des milliers d'expéditions en cours à tout moment générant tout autant d'informations pour chacune de ces commandes, il peut être difficile de déterminer lesquelles nécessitent notre attention immédiate », a déclaré Devin Van Hout, vice-président du e-commerce chez Ferguson Enterprises. « La solution de Convey donne à notre équipe toutes les informations dont nous avons besoin pour gagner en proactivité, tout en nous fournissant les outils pour communiquer de manière globale avec toutes les parties prenantes. Le résultat est une expérience client plus simple et plus cohérente face à une grande complexité B2B. »

project44 accueillera l'événement virtuel Supply Chain Live, le premier de ce genre, le 28 septembre à 16h00 (heure Française). L'événement mettra en exergue les défis auxquels sont confrontées les marques à l'approche de la saison de Noël, qui est la plus chargée pour le secteur du retail, et permettra d'échanger avec Bart de Muynckr, le vice-président recherche de Gartner. Pour vous inscrire à Supply Chain Live ou pour en savoir plus sur les principales informations de la plate-forme project44, rendez-vous sur project44.fr.

[1] Gartner, "Supply Chain Executive Report Drive Customer Value Through Culture and Insights»: Thomas O'Connor, Beth Coppinger, 30 août 2021. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et est utilisée ici avec autorisation.

A propos de project44

project44 est la première plateforme de visibilité avancée pour les expéditeurs et les prestataires de services logistiques. project44 connecte, automatise et fournit une visibilité sur les processus de transport clés afin d'accélérer la prise de conscience et de réduire le temps nécessaire pour transformer cette prise de conscience en actions. En s'appuyant sur la puissance de la plateforme cloud project44, les entreprises augmentent leur efficacité opérationnelle, réduisent leurs coûts, améliorent leurs performances d'expédition et offrent une expérience exceptionnelle à ses clients. Connecté à des milliers de transporteurs dans le monde entier et disposant d'une couverture complète pour tous les dispositifs ELD et télématiques du marché, project44 prend en charge tous les modes de transport et les types d'expédition, y compris l'aérien, le colis, le dernier kilomètre, le chargement partiel, le chargement partiel en volume, le groupage, le chargement complet, le ferroviaire, l'intermodal et le maritime. En 2021, project44 a été nommé leader parmi les fournisseurs de visibilité du transport en temps réel dans le Magic Quadrant de Gartner. Pour en savoir plus, visitez le site www.project44.fr

À propos de Convey

Fondée en 2013 et basée à Austin au Texas, Convey est le leader mondial de la gestion de l'expérience de livraison (DEM) et propose des expériences de livraison client exceptionnelles pour certaines des marques les plus reconnues au monde dans le retail et la logistique. La plateforme DEM de l'entreprise combine la date de livraison estimée dans le panier, la visibilité en temps réel en transit, les communications post-achat et les connaissances basées sur l'IA pour créer une solution capable de perfectionner la livraison du dernier kilomètre. Pour en savoir plus sur Convey, consultez le site www.getconvey.com.

