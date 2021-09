L'ISAE SUPAERO ouvre ses portes le samedi 9 octobre 2021 de 10h à 18h





Dans le cadre de la Fête de la Science, qui aura cette année le thème de « L'émotion de la découverte », l'ISAE-SUPAERO ouvrira à nouveau entièrement son campus au public le samedi 9 octobre prochain de 10h à 18h.

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur et sur présentation du pass sanitaire, cet événement à destination des familles, des entreprises, des partenaires, des journalistes ou des alumni, prévoit de rassembler, de 3000 personnes !

Cette année, l'ISAE-SUPAERO offre la possibilité de visiter le campus sous forme de parcours thématiques : parcours orientation, parcours aéronautique, parcours spatial, parcours développement durable, parcours famille et l'ISAE-SUPAERO en bref.

Et en parallèle, sur le site internet de l'Institut, les conférences seront retransmises en direct pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier.

Au programme

Des visites de laboratoires et des départements de recherche

Visite de la soufflerie aéroacoustique

Des démonstrations des infrastructures de l'ISAE SUPAERO

Des rencontres avec les clubs étudiants

Exposition : 1961-2021 Toulouse, une décentralisation aérospatiale réussie

Présentation du digital learning et des solutions d'innovation pédagogiques numériques

Différents stand informations sur les formations et quizz pour tester ses connaissances sur l'enseignement international

Des conférences : « L'émotion scientifique, moteur de la recherche » , « Mystères de la planète Mars : immersion dans les missions Insight et Perseverance » , « L'avenir du transport aérien civil : quels usages pour nos sociétés ? » , « Recrutement en cycle ingénieur : toutes les infos »

, , , Circuit « Ma vie d'étudiant(e) à l'ISAE-SUPAERO »

« Pour un campus vert » : le point sur l'engagement et les initiatives de l'ISAE-SUPAERO en matière de Développement Durable

Visites du Fablab InnovSpace, avec en exclusivité un atelier de création d'objets en bois avec la découpe laser

FOCUS FORMATION

Retrouvez toutes les informations relatives à nos programmes de formation sur nos stands et nos conférences. Un webinaire dédié au Master of Science in Aerospace Engineering et aux différents mastères spécialisés sera en live, en anglais, à partir de 16h. D'où que vous soyez connectés, vous pourrez nous y poser toutes vos questions !

Plus d'infos sur www.isae-supaero.fr et sur nos réseaux sociaux : restez connectés !

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée gratuite ? Pass sanitaire obligatoire

Pièce d'identité obligatoire

Adresse : 10 avenue Édouard Belin 31055 Toulouse

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 04:55 et diffusé par :