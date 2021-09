Le consortium Dyne.org, RIDDLE&CODE et InfoCert retenu pour développer la prochaine phase de l'EBSI





Le consortium formé par Dyne.org, RIDDLE&CODE et InfoCert a été sélectionné par la Commission européenne comme un des sept prestataires pour développer la prochaine version de l'infrastructure européenne de services blockchain (EBSI).

Cette attribution de contrat est un jalon supplémentaire s'ajoutant au bilan éprouvé du consortium dans le domaine de la cryptographie et de la blockchain, notamment avec la direction par Dyne.org du projet phare H2020 DECODE, les solutions blockchain de RIDDLE&CODE en cours de déploiement sur les marchés bancaires et de services publics dans toute l'Europe, et la position d'InfoCert en tant que principale autorité de certification au niveau européen et de fournisseur de services de confiance qualifiés certifié pour l'eIDAS.

La vision de la Commission européenne pour l'EBSI est de s'appuyer sur des technologies de registre distribué afin de créer des services internationaux et intra-communautaires pour les administrations publiques. Le partenariat européen de la blockchain a pour mission de mettre à échelle le fonds d'investissement pour qu'il devienne une plateforme entièrement développée, avec jusqu'à deux milliards EUR de financements.

Le consortium dirigé par la fondation à but non lucratif Dyne.org développe un réseau multicouche de blockchains pour une exécution sécurisée distribuée de contrats intelligents, y compris des scénarios d'informatique en périphérie déployés sur des dispositifs et des puces intégrés à faible énergie. La solution agnostique de blockchain offre une compatibilité avec un vaste éventail de produits pour fournir une liberté de choix aux États membres et aux développeurs de solutions participant. Les intégrations existantes incluent BigchainDB, Ethereum, Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth et Bitcoin.

Zenroom de Dyne.org est l'élément clé de la solution. Son environnement d'exécution de contrat intelligent flexible et sécurisé fonctionne de manière autonome (zéro dépendance), même dans un navigateur web. Il peut être programmé dans un langage similaire à l'anglais et garantit d'être fonctionnel et flexible durant les deux prochaines décennies. Francesca Bria, présidente du fonds italien d'innovation nationale Cassa Depositi e Prestiti, déclare: "Zenroom est synonyme de crypto citoyenne, fait partie intégrante de la pile technologique DECODE pour les villes intelligentes, et permet de comprendre facilement la complexité de la transformation des données, tout en étant compatible avec toute plateforme, y compris les infrastructures existantes. Nous rendons les cryptos accessibles aux citoyens, et nous le faisons en source ouverte."

Chaque membre de ce consortium apporte une expérience approfondie dans le développement et le déploiement de normes industrielles, ainsi que dans l'adoption de technologies par la communauté open source, y compris la participation à des initiatives majeures de standardisation de la blockchain, telles qu'ISO TC/307, INATBA, W3C et Sovrin.

L'association de solutions informatiques spécifiques à la blockchain pour des infrastructures critiques, développées par RIDDLE&CODE, contribuera à transformer les sources de données en des sources de confiance et à poser les fondements des processus automatisés et de l'évolutivité de l'EBSI. La combinaison du leadership et de l'échelle d'InfoCert dans la fourniture de services de gestion conforme de la confiance, la sécurité et l'identité numériques permettra à l'Europe d'adopter des solutions de blockchain abouties pour les environnements critiques.

Pour la phase initiale de la mise en oeuvre de l'EBSI, le consortium propose une solution révolutionnaire pour un passeport européen de produit numérique. Dans cette optique, le consortium projette de travailler activement pour créer un environnement ouvert en Europe capable d'intégrer aisément une multitude de solutions et d'ouvrir ce domaine prometteur à de nouveaux acteurs des secteurs publics et privés.

Citations des membres du consortium:

? Andrea D'Intino (chef du projet EBSI chez Dyne.org): "La compréhension unique du consortium en matière de cryptographie, de blockchain et de technologies d'identité, ainsi que son positionnement sur le marché international, nous donnent les outils et la force pour faire passer l'EBSI à la vitesse supérieure. Nous sommes ravis de rassembler les décideurs politiques, les entreprises et les développeurs au sein d'une communauté inclusive, afin de catalyser leurs idées et leurs produits dans la blockchain de l'Union européenne."

? Thomas Fürstner (fondateur et CTO, RIDDLE&CODE): "L'écosystème blockchain se décline en deux couches technologiques. La première couche est utilisée pour attester des valeurs et des identités avec une petite charge transactionnelle et une faible fréquence. La deuxième couche est utilisée pour les transactions quotidiennes à volume élevé et faible valeur. Il existe ensuite une couche délaissée mais néanmoins importante, la couche zéro, dans laquelle la blockchain rencontre les produits et les marchandises du monde physique. C'est précisément à ce niveau que RIDDLE&CODE contribue à l'EBSI."

? Carmine Auletta (responsable de la stratégie et de l'innovation, InfoCert - Groupe Tinexta): "Prendre part au façonnement de la future infrastructure blockchain européenne nous rend extrêmement fiers, et pourrait également avoir un profond impact stratégique sur notre marché de référence. Une infrastructure de blockchain européenne pourrait représenter l'ossature sur laquelle les solutions de confiance européennes seront conçues à l'avenir." Et d'ajouter: "En tant qu'un des principaux fournisseurs de services de confiance qualifiés de l'UE, InfoCert vise à renforcer son rôle de maître à penser dans un marché en constante évolution. InfoCert présente un bilan éprouvé dans l'élaboration de solutions innovantes et dispose d'un ambitieux programme de R&D axé sur l'identité et la confiance numériques. Ce programme porte sur l'exploitation de technologies émergentes, parmi lesquelles la blockchain est une des plus prometteuses. Nos partenaires jouissent d'incroyables capacités techniques dans les technologies de registre distribué, et InfoCert dispose d'une expertise très spécifique dans la construction de cadres de confiance. Il était dont naturel d'unir nos forces, et cela a joué un rôle crucial dans la réussite de notre consortium."

À propos de RIDDLE&CODE

RIDDLE&CODE est le chef de file européen des solutions d'interface blockchain. La société développe des piles informatiques et logicielles qui allient la sécurité des cartes intelligentes à la blockchain et à l'Internet des Objets (IdO). Au côté de ses clients et partenaires de premier plan, parmi lesquels figurent Daimler Mobility, BMW, Wien Energie et le leader néerlandais du courtage crypto LiteBit, RIDDLE&CODE propose de nouveaux modèles commerciaux aux secteurs de la fintech, de l'énergie, de la mobilité et des matériaux.

Plus d'informations sur: www.riddleandcode.com

À propos de Dyne.org

Dyne.org est une fondation à but non lucratif dédiée aux logiciels en source libre et ouverte et à la promotion de la communauté, avec 20 ans d'expertise dans le développement d'applications utilisées dans le monde entier. Son mot d'ordre est "nous sommes libres de partager les codes et nous codons pour partager la liberté". Parmi ses autres projets figurent un logiciel de streaming indépendant pour des outils gratuits de gestion vocale et de la confidentialité pour les activistes et les distributions GNU/Linux.

Plus d'informations sur: dyne.org

À propos d'InfoCert

InfoCert, du groupe Tinexta, est la principale autorité européenne de la certification, active dans plus de vingt pays. La société fournit des services de numérisation, d'e-livraison, de signature numérique et de préservation numérique des documents, et est un opérateur d'identité numérique accrédité par l'AgID dans le domaine du SPID (système public pour la gestion de l'identité numérique). La société détient une participation de 51% dans Camerfirma, une des principales autorités de certification en Espagne, et une participation de 16,7% dans Authada, un fournisseur allemand de solutions d'identité avancées.

Plus d'informations sur: infocert.digital

