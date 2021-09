Wondershare PDFelement? Aider les entreprises à prospérer grâce à de meilleurs PDF





Wondershare a le plaisir d'annoncer que les fonctionnalités de son célèbre logiciel PDFelement facilitent désormais la vie des petites et moyennes entreprises. Wondershare est connu pour sa large gamme de solutions numériques conçues pour rationaliser les besoins des entreprises et accroître leur efficacité. Outre PDFelement, la gamme de produits de la société comprend Filmora, UniConverter, Recoverit, Dr.Fone, etc. La société dispose également d'un produit cloud populaire appelé Document Cloud. Parmi les clients de marque les plus connus de Wondershare figurent des noms connus tels que Deloitte, Essar, Hitachi, DBS et Fujifilm.

PDFelement est une solution commerciale unique qui simplifie la gestion des fichiers PDF sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et le Web, grâce à une pléthore d'outils conviviaux tels qu'un éditeur PDF, des outils de formulaires PDF, un annotateur PDF, un créateur PDF et un convertisseur PDF. Ces outils peuvent être utilisés pour créer des documents visuellement attrayants, pour prendre des notes, numériser du texte, signer et remplir des formulaires, etc. En plus de toutes ces fonctionnalités, PDFelement est également compatible avec Windows, Mac, iOS et Android.

« Avec Wondershare PDFelement, vous pouvez rapidement et simplement modifier des paragraphes, ajouter des filigranes, vérifier l'orthographe de vos documents et y ajouter des signatures numériques. Vous disposez également d'un contrôle complet afin de restreindre vos documents. Il est également possible pour les utilisateurs de modifier n'importe quel document comme ils le feraient avec Microsoft Wordtm. Il s'agit d'une mise à niveau exceptionnelle qui permettra à n'importe quelle entreprise de gagner un temps précieux » a déclaré Gary Chen, Directeur de produit de Wondershare PDFelement.

Voici quelques-unes des caractéristiques les plus remarquables du logiciel PDFelement :

Fonctionnalités PDF de niveau professionnel.

Conformité totale aux normes PDF.

Déploiement simple via GPO, Windows SCCM, Windows Terminal Servertm, Citrixtm et plus encore.

Permet aux utilisateurs de conserver leur licence et leur logiciel activé, même s'ils cessent de payer la maintenance.

Gestionnaire de licences en libre-service, qui permet aux utilisateurs d'attribuer, de révoquer et de gérer les utilisateurs finaux.

Réduit les frais d'assistance en offrant les capacités de plusieurs éditeurs de PDF dans un seul et même produit.

La licence permanente permet d'obtenir un retour sur investissement plus rapide et de réduire le coût total de possession de 60 % en moyenne par rapport au contrat Adobe® Acrobat®.

Aide pour la migration des flux de travail du support papier vers le numérique, ce qui réduit les coûts d'impression et d'exploitation.

Élimine les inefficacités liées à la préparation, à la révision et à l'archivage des documents.

Dans le cas de documents de plusieurs pages, les utilisateurs peuvent sélectionner une ou deux pages à copier et coller ou pour effectuer une reconnaissance optique de caractères.

La version professionnelle de PDFelement Pro est disponible en forfaits annuels et permanents. Le forfait annuel le plus populaire est actuellement disponible au prix réduit de 89 ? seulement.

Pour en savoir plus sur PDFelement et son large éventail de fonctionnalités, rendez-vous sur https://pdf.wondershare.fr/

À propos de Wondershare

Fondé en 2003, Wondershare est un leader mondial du développement de logiciels et un pionnier dans le domaine de la créativité numérique. Notre technologie est très avancée et les solutions que nous proposons sont simples et pratiques. C'est pourquoi des millions de personnes dans plus de 150 pays nous font confiance. Nous aidons nos utilisateurs à poursuivre leurs ambitions afin qu'ensemble, nous puissions construire un monde plus créatif.

https://www.wondershare.fr/

