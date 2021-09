AGM choisit le capteur Alpha Prime de Velodyne Lidar pour son nouveau système de balayage mobile





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui qu'AGM Systems LLC a déployé le capteur lidar Alpha Prime sur l'AGM-MS5.Prime, la toute dernière solution de balayage mobile haute performance d'AGM. Les capacités avancées de capture de données 3D du système AGM ouvrent le balayage mobile à un large éventail d'applications, notamment la cartographie d'objets linéaires étendus, l'inventaire des infrastructures routières, la modélisation 3D des environnements urbains, les infrastructures de ville intelligente, et bien plus.

AGM Systems offre sa technologie multifonctionnelle et haute performance basée sur les capteurs lidar de Velodyne aux leaders mondiaux des secteurs des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de l'énergie, de la foresterie, de l'automatisation industrielle, des infrastructures, des mines et des villes intelligentes.

Velodyne (Hall : 20, Stand : 20F.29) et AGM Systems (Hall : 20, Stand : 20B.30) présenteront leurs solutions lidar à la communauté géospatiale lors du salon INTERGEO 2021, une plateforme d'expo-conférence de premier plan pour les solutions géomatiques et d'avenir. L'événement aura lieu du 21 au 23 septembre à Hanovre, en Allemagne.

« Équiper notre nouveau scanner mobile AGM-MS5.Prime de l'Alpha Prime, le capteur le plus puissant de Velodyne, nous permet de fournir un nuage de points dense et détaillé sans précédent », a déclaré Sergey Mischenko, directeur général d'AGM Systems LLC.

Le système AGM-MS5.Prime est une solution compacte, légère et économique pour le balayage mobile de haute précision. L'Alpha Prime de Velodyne apporte au système 128 canaux lidar, une vue panoramique à 360 degrés et une plage de détection de cible de 300 mètres à 10 % de réflectivité et de 180 mètres à 5 % de réflectivité. La solution offre une haute densité d'image avec une précision irréprochable, ce qui permet aux utilisateurs d'obtenir des points même lors de la réflexion de petits objets. Ces capacités sont particulièrement importantes pour modéliser des environnements urbains, où il est nécessaire de reconnaître différents objets tels que les panneaux de signalisation, les bordures et les poteaux de signalisation. L'AGM-MS5.Prime capture les données nécessaires à la création et à la mise à jour de systèmes de géoinformation 3D complexes.

La solution AGM-MS5.Prime est équipée d'un système de navigation inertielle de haute précision, AGM-PS, basé sur des gyroscopes à fibre optique. AGM-PS permet aux utilisateurs d'obtenir une trajectoire précise du mouvement du scanner même dans des conditions rendant difficile la réception d'un signal GNSS. L'AGM-MS5.Prime fournit un nuage de points dense avec une précision des données inférieure à trois centimètres. Il peut intégrer des caméras panoramiques et d'autres équipements tiers, élargissant ainsi les applications potentielles.

« Avec l'AGM-MS5.Prime, AGM démontre une fois de plus une remarquable innovation qui optimise les systèmes de balayage laser destinés aux applications mobiles et aéroportées », a déclaré Erich Smidt, vice-président Europe de Velodyne Lidar. « Avec sa longue portée et ses hautes performances, l'Alpha Prime convient parfaitement aux applications de cartographie mobile qui nécessitent une exhaustivité et une précision irréprochable des données, ainsi que des relevés rapides. »

Les capteurs Velodyne Alpha Prime offrent une longue portée, une clarté d'image et une vue panoramique 360 degrés permettant de créer des modèles 3D très précis de n'importe quel environnement pour la cartographie mobile. L'Alpha Prime répond aux exigences des développeurs de cartographie et de levé pour un capteur offrant un poids réduit, une faible consommation d'énergie et une intégration facile. Velodyne s'appuie sur une automatisation de fabrication avancée et sur de puissants partenariats de chaîne d'approvisionnement mondiale et de production de masse pour réduire les coûts des capteurs, fournir des matériaux de la plus haute qualité et proposer des innovations en matière de fabrication. Pour acheter l'Alpha Prime, veuillez contacter Velodyne Sales au 669.275.2526, sales@velodyne.com.

