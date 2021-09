Square lance ses solutions intégrées et omnicanales pour les entreprises en France





Square, le pionnier des solutions de paiement et de gestion d'activité pour les entreprises de toutes tailles, annonce aujourd'hui son lancement en France. Après un programme "Avant-Première" d'accès anticipé réussi, les petites et grandes entreprises de toute la France peuvent désormais accéder à l'écosystème innovant de Square avec les outils dont elles ont besoin pour démarrer, poursuivre leurs activités, grandir ou s'adapter.

"J'utilise les produits de Square sur place et en ligne depuis quelques mois, et cela a révolutionné la façon dont je gère mon entreprise", déclare Anne-Laure Fonrose, fondatrice de Tatie Nanna.TATIE Nanna (@tatie.nanna) "Grâce à une solution de paiement intégrée et omnicanale, mes clients peuvent payer de la manière qui leur convient le mieux. Tout a été facile à mettre en place et à utiliser, le produit est superbe sur place et la connectivité est ultra-rapide, ce qui permet d'éviter de longues files d'attente. Je suis fière d'utiliser Square alors que nous continuons à développer notre activité."

Les entreprises françaises auront désormais accès à un écosystème complet d'outils intégrés. Avec une suite de produits qui s'intègrent parfaitement les uns aux autres, Square fait gagner du temps aux entreprises, réduit les inefficacités liées à la gestion de plusieurs systèmes, et facilite la croissance à mesure que les besoins évoluent. De plus, Square propose des prix justes, transparents et adaptés aux commerçants pour les logiciels d'entreprise et le traitement des paiements sans nécessiter de contrat à long terme ni de frais supplémentaires. Square s'occupe de la prévention de la fraude, de la gestion des litiges, de la sécurité et de la conformité sans frais supplémentaires. La certification Point de Vente de Square permet également aux commerçants de se conformer à la « Loi anti-fraude TVA, 20181 ». Les entreprises peuvent accéder à leurs fonds dès le jour ouvrable suivant et ne payer des frais de transaction que lorsqu'elles acceptent un paiement par carte ou un paiement mobile.

« La croissance internationale a été une priorité clé cette année, et nous sommes fiers de nous lancer officiellement en France en tant que troisième marché européen », déclare Alyssa Henry, vice-présidente exécutive de Square. « Les commerçants de tout le pays pourront désormais utiliser notre écosystème de produits et services omnicanal, permettant aux propriétaires d'entreprise de se concentrer sur la gestion de leurs affaires. »

« Nous sommes ravis d'étendre les solutions de Square en France, en aidant les commerçants à gérer l'ensemble de leur entreprise de bout en bout avec des logiciels, du matériel et des analyses de données intégrés, tout en leur facilitant les paiements par carte », déclare Jason Lalor, Directeur exécutif Europe chez Square. « Les entreprises françaises peuvent faire confiance à Square pour être un partenaire équitable, transparent et innovant sur lequel elles peuvent compter pour les aider à gérer leur entreprise et à se remettre sur les rails après des périodes d'incertitude. »

Les entreprises françaises peuvent désormais vendre en ligne, en personne ou des deux manières avec la suite intégrée de produits de Square, qui comprend :

Des Logiciels et du matériel de point de vente et de paiement adaptés à toutes les entreprises : Square lance deux logiciels de point de vente et trois terminaux de paiement polyvalents en France, offrant aux entreprises mobiles et physiques un logiciel de point de vente entièrement intégré, la possibilité d'accepter les paiements de manière fiable et sécurisée, et un taux de traitement transparent de 1,65 % pour toutes les transactions sur présentation de carte bancaire. Sans contrat à long terme ni frais mensuels, les systèmes sont conçus pour que les entrepreneurs et leurs employés puissent démarrer rapidement. Solution PDV Square est la solution de confiance utilisée par les commerçants du monde entier pour traiter les paiements, vendre n'importe où et gérer leur clientèle. Avec des flux de paiement rapides, une gestion des clients intégrée et des rapports de vente intuitifs, Solution PDV Square facilite la gestion d'une entreprise que les clients adorent. Square pour restaurants aide les entreprises en offrant un ensemble intégré d'outils et de points de vente spécifiques à l'industrie de la restauration, qui nécessiteraient normalement plusieurs fournisseurs, le tout dans une seule offre. Square Terminal, Square Stand, et Square Reader sont des appareils polyvalents et faciles à installer. Pour une durée limitée, Square Terminal sera proposé au prix de 99 ? (normalement 165 ?), Square Stand sera à 79 ? (normalement 139 ?) et Square Reader sera entièrement gratuit (normalement 19 ?) pour le premier appareil commandé par un nouveau commerçant ? le tout disponible sur le Magasin Square.

: Square gère les détails en coulisses, ce qui permet aux vendeurs de se concentrer sur la gestion de leur entreprise. Les outils comprennent :

Les entreprises qui souhaitent en savoir plus sur Square peuvent visiter : https://squareup.com/fr

124 octobre 2018, la loi française Anti-Fraud Act1 (loi relative à la lutte contre la fraude) a été publiée au Journal Officiel. La loi visait à renforcer les mesures de lutte contre le non-respect par les contribuables de leurs obligations fiscales et sociales.

