bolttech étend le tour de financement de la série A à 210 millions de dollars américains





L'entreprise accueille deux nouveaux investisseurs stratégiques dans sa série A pour accélérer son expansion internationale :

EDBI, investisseur mondial basé à Singapour

Alma Mundi Insurtech Fund, Espagne

SINGAPOUR, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- bolttech, l'une des licornes insurtech internationales à la croissance la plus rapide, a annoncé aujourd'hui la prolongation de son tour de financement (récemment annoncé) de série A de 180 millions de dollars américains menée par Activant Capital Group. Ceci porte le total de la série à 210 millions de dollars américains. Le plus grand financement de série A jamais connu pour une insurtech voit maintenant s'ajouter deux nouveaux investisseurs stratégiques chez bolttech, l'investisseur mondial basé à Singapour EDBI (« EDBI ») et Alma Mundi Insurtech Fund, Espagne (« Mundi Ventures »).

Avec une gamme complète de services numériques et technologies orientés sur la gestion des données, bolttech renforce les liens entre les assureurs, les distributeurs et les clients afin de faciliter et rendre plus efficace l'achat et la vente de produits d'assurance et services de protection. bolttech a bâti une présence mondiale qui dessert plus de 7,7 millions de clients établis sur 26 marchés de 3 continents ? Amérique du Nord, Asie et Europe.

Le capital supplémentaire aidera bolttech à offrir à ses partenaires et à ses clients des capacités technologiques et numériques améliorées. L'arrivée de ces nouveaux investisseurs stratégiques contribuera également à renforcer sa présence en Asie du Sud-Est, en Europe et sur les autres marchés existants, alors que l'entreprise accélère sa stratégie de croissance internationale.

Rob Schimek, PDG de bolttech, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir des investisseurs stratégiques d'un aussi haut niveau. Ils apportent un réseau étendu et une expertise approfondie sur leurs marchés respectifs, ce qui contribuera à propulser notre croissance et à soutenir notre innovation pour nos partenaires et nos clients dans le monde entier. Avec leur partenariat, nous nous réjouissons de la perspective d'accélérer notre croissance internationale et de réaliser notre vision qui consiste à connecter davantage de personnes partout dans le monde et leur donner les moyens de protéger ce qui leur tient à coeur. »

Mme Chu Swee Yeok, PDG et présidente d'EDBI, a déclaré : « Avec un vaste réseau d'échange et de distribution d'assurance axée sur la technologie, bolttech est prêt à mener la transformation numérique du secteur de l'assurance en Asie du Sud-Est. EDBI se réjouit de son partenariat avec Rob et son équipe pour renforcer leur centre d'innovation à Singapour et soutenir la croissance de leurs entreprises dans la région. »

Javier Santiso, PDG de Mundi Ventures, a déclaré : « Nous apprécions les partenaires d'investissement tels que bolttech qui sont prêts à modifier l'industrie de l'assurance avec de nouvelles technologies et innovations de produits, et en particulier de nouveaux modèles de distribution qui changent la donne. Nous sommes impatients de travailler avec Rob et son équipe de classe mondiale alors qu'ils renforcent leur présence et leurs partenariats ici en Europe. »

À propos de bolttech

bolttech est un insurtech international dont la mission est de construire l'écosystème axé sur la technologie de pointe pour la protection et l'assurance. bolttech dessert ses clients sur 26 marchés en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

Avec une gamme complète de capacités services numériques et technologies orientées sur la gestion des données, bolttech alimente renforce les liens entre les assureurs, les distributeurs et les clients afin de faciliter et de rendre plus efficace l'achat et la vente de produits d'assurance et services de protection.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.bolttech.io.

À propos d'EDBI

Fondé en 1991, EDBI est un investisseur mondial basé à Singapour dans certains secteurs technologiques à forte croissance, des technologies de l'information et de la communication (TIC), des technologies émergentes, de la santé et des PME prometteuses de Singapour dans des industries stratégiques. En tant qu'investisseur créateur de valeur, EDBI aide les entreprises à atteindre leurs objectifs ambitieux en tirant parti de son vaste réseau, de ses ressources et de son expertise. Avec son capital de croissance, EDBI soutient les entreprises qui cherchent à croître en Asie et dans le monde entier via Singapour.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.edbi.com

À propos de Mundi Ventures

Mundi Ventures est une société de capital-risque de 200 millions d'euros spécialisée dans les entreprises Insurtech et technologiques. Le siège du fonds est situé à Madrid et a une présence opérationnelle à Barcelone, Londres et Tel Aviv. Principalement investisseur insurtech en Europe, soutenu par des assureurs majeurs et par une équipe d'investissement éprouvée et expérimentée qui a déjà investi dans des licornes européennes telles que Farfetch, Auto1, Skyscanner, entre autres. Le portefeuille est actuellement investi dans Wefox, le plus grand assureur d'Europe, et comprend des investissements à Paris, Londres, Berlin, Stockholm, Amsterdam, Tel Aviv, Madrid, Barcelone, Palo Alto et New York.

Contact médias :

Renseignements médias bolttech :

James Jarman, FTI Consulting

James.Jarman@fticonsulting.com

+65 8202 3725

Renseignements médias EDBI:

Mark Teo, EDB Investments

Marc_TEO@edbi.com

Renseignements médias Mundi Ventures :

Yago Montenegro, Mundi Ventures

yago@mundiventures.com

Demandes de renseignements relations investisseurs de bolttech :

ir@bolttech.io

