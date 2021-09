HUBUC rejoint le programme Mastercard Fintech Express favorisant l'innovation dans les secteurs des fintechs et des logiciels-services B2B en Europe





HUBUC, un géant des services financiers intégrés soutenu par Y-Combinator, a le plaisir d'annoncer être dorénavant un partenaire officiel de Mastercard via le programme Fintech Express. Mastercard collabore avec des fintechs à tous les stades de leur croissance et de leur transformation ? pénétration du marché, expansion, développement de produits, diversification et innovation ? et les met en relation avec des partenaires comme HUBUC dans le but de trouver de nouveaux moyens d'innover. Ces partenariats contribueront à l'émergence de nouveaux produits dans les fintechs et les logiciels-services B2B en Espagne, en Allemagne, en France et dans d'autres pays européens.

Via ce partenariat, HUBUC peut fournir un composant unique ou l'intégration d'un ensemble complet de composants financiers intégrés pour accompagner chaque étape du parcours numérique du consommateur final, depuis l'utilisation des cartes jusqu'à la gestion et à l'engagement des clients.

HUBUC, une société de services financiers intégrés de prochaine génération mettant l'accent sur les logiciels-services B2B, avec sa plateforme innovante et avec Mastercard comme partenaire de choix, peut aider à améliorer l'offre de produits existante des nouveaux clients avec des cartes virtuelles et physiques sûres et programmables pour :

Améliorer la gestion des dépenses des entreprises

Offrir des avantages uniques aux employés

Faciliter les versements de salaires flexibles

Pour HUBUC, une collaboration avec Mastercard via le programme Fintech Express convient admirablement, en particulier par rapport au désir de HUBUC de soutenir des entreprises innovantes en Espagne, en Allemagne, en France, ainsi qu'à travers l'Europe, qui souhaitent avoir un produit de paiement dans le cadre de leur activité principale et cherchent à réduire leurs délais de commercialisation.

Cela bénéficiera aux entreprises cherchant à intégrer des produits de paiement pour des usages comme :

Les paiements numériques

La gestion des dépenses des entreprises

Les programmes d'avantages et de fidélité

De plus, l'exposition de HUBUC à des clients dans l'Union européenne et au Royaume-Uni en fait un partenaire potentiel pour n'importe quel fintech et fournisseur de logiciels-services B2B situé dans cette région. En s'associant avec des entreprises aussi essentielles que Mastercard, HUBUC reste proche du coeur de l'industrie des paiements.

« L'association avec Mastercard via le programme Fintech Express constitue le tout dernier jalon pour HUBUC, une opération qui nous permet d'étendre davantage notre présence en Espagne, à travers l'Union européenne et au Royaume-Uni », a déclaré Hasan Nawaz, PDG de HUBUC. « Via ce partenariat avec Mastercard, HUBUC travaille avec un leader mondial, nous permettant de travailler dans l'épicentre mondial des services financiers et des paiements en général. »

« Mastercard se réjouit d'accueillir HUBUC dans son programme alors que nous oeuvrons ensemble à la transformation de l'avenir du commerce et développons de nouvelles solutions de paiement innovantes à travers l'Europe. Il s'agit d'un formidable partenariat car nous soutenons tous deux l'innovation, de meilleures expériences de paiement et de nouvelles possibilités pour les autres acteurs dans l'écosystème », a déclaré Jason Lane, vice-président exécutif en charge du développement des marchés chez Mastercard Europe.

À propos de HUBUC

HUBUC est un prestataire de services financiers intégrés permettant aux entreprises d'accéder à tous les services au moyen d'une même plateforme, qui peut être mise en ligne en quelques semaines. HUBUC permet à ses clients d'intégrer les services financiers nécessaires au développement de leur activité : émission de cartes, ouverture de comptes bancaires et procédure de vérification KYC dans 54 pays, délivrance de numéros IBAN/VAN, transferts d'argent, services de change, maîtrise dynamique des dépenses et notifications en temps réel. HUBUC s'occupe en outre de l'intégralité des démarches de conformité réglementaire et d'accueil pour le compte de ses partenaires commerciaux. L'entreprise peut ainsi procéder à l'accueil de nouveaux clients en quelques jours, réduisant ainsi le temps et les surcoûts nécessaires, ce qui permet à ses clients de mettre plus rapidement sur le marché de nouvelles capacités de paiement.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.hubuc.com/ ou suivez-nous sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et YouTube.

HUBUC travaille avec des émetteurs de cartes pour fournir des cartes physiques à ses clients professionnels.

À propos de Mastercard (NYSE : MA), www.mastercard.com Mastercard est une société technologique mondiale dans l'industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables. Suivez Mastercard sur Twitter @MastercardEU @MastercardNews, participez à la discussion sur le blog Beyond the Transaction et abonnez-vous aux dernières nouvelles sur Engagement Bureau.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 septembre 2021 à 02:05 et diffusé par :