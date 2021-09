Tronsmart lance le haut-parleur portable Bluetooth Studio 30W SoundPulse®, avec une autonomie de 15 heures et une technologie de jumelage unique en son genre baptisée TuneConntm





Avec un design compact, la connectivité Bluetooth 5.0, la recharge rapide Type-C et l'assistant vocal par simple pression, l'enceinte Studio offre aux utilisateurs une expérience d'écoute sans fil ultime

SHENZHEN, Chine, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Tronsmart, expert en technologie grand public, a le plaisir d'annoncer l'arrivée de l'enceinte Bluetooth portable Studio 30W SoundPulse®, dotée de la technologie d'appairage TuneConntm, de la recharge rapide Type-C et de la fonction d'assistant vocal.

L'enceinte Bluetooth portable Tronsmart Studio 30W SoundPulse® bénéficie de l'impressionnante et unique technologie d'appairage TuneConntm, permettant aux utilisateurs d'appairer simultanément jusqu'à 100 enceintes à un seul appareil, offrant ainsi une expérience d'écoute inédite et totalement immersive. De plus, la technologie brevetée SoundPulse® offre une sortie non faussée qui, couplée au son dynamique à 2,1 canaux et au châssis extérieur en aluminium trempé, permet de profiter d'un son net et clair. Les quatre membranes passives et les trois diffuseurs fournissent des basses puissantes et profondes.

Avec la possibilité d'utiliser l'assistant vocal par simple pression, la connectivité Bluetooth 5.0 et une autonomie de 15 heures à partir d'une charge de 3 à 3,5 heures, Tronsmart est ravi de fournir aux utilisateurs une expérience d'écoute sans fil ultime, avec une application gratuite disponible pour personnaliser les effets audio à partir de leur smartphone.

Le Studio bénéficie d'un design compact, élégant, moderne et efficace. Le cadre extérieur en aluminium trempé noir du châssis a été exceptionnellement conçu pour garantir que les vibrations peuvent être entendues uniquement par les conducteurs, produisant un son haute fidélité qui est de loin supérieur aux conceptions en plastique ou en bois. Le châssis métallique minimise la distorsion, offrant une expérience d'écoute dynamique et animée idéale pour profiter de la musique.

Le haut-parleur Tronsmart Studio est disponible sur https://amzn.to/2W0R2cU et le Site Web de Tronsmart , pour le prix incroyablement abordable de 79,99 ?. En outre, Tronsmart s'est déjà positionné sur Alibaba.com depuis le mois dernier. Visitez le magasin Alibaba pour économiser jusqu'à 50 % sur plus de produits Tronsmart.

Spécifications :

Couleur : Noir

Produit : Aluminium

Puissance : RMS DE 30 W

Version Bluetooth : 5,0

Compatibilité Bluetooth : A2DP/SBC/AAC

Distance de transmission : Jusqu'à 10 m/32,8 pi (en zone ouverte)

Résistant à l'eau : IPX4

Alimentation électrique : DC 5V/2A via le port de type C

Capacité de la batterie : 3,7 V/2 500 mAh*2

Durée d'utilisation : Jusqu'à 15 heures (à un volume de 50 %)

En veille : Environ 24 mois

Temps de recharge : 3,5 heures

Plage de fréquence : 20Hz-20KHz

Dimensions : 8,13 x 2,76 x 2,28 pouces / 206,5 x 70 x 58mm

Poids net : 33,9oz (961g)

À propos de Tronsmart :

Créée en 2013 et célébrant son 8e anniversaire en juin, Tronsmart est une marque technologique qui conçoit et fabrique des accessoires technologiques de classe mondiale qui a été recommandée par Qualcomm, Forbes, Yahoo et de nombreuses autres grandes entreprises et sociétés de médias. La société a également choisi Luis Suarez comme ambassadeur officiel en 2018. La société s'est rapidement développée et vend ses produits dans plus de 70 pays dans de nombreuses régions, dont l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Elle possède plus de 40 brevets, notamment pour sa technologie SoundPulse®. La valeur essentielle de Tronsmart est de rendre la vie plus facile en offrant aux clients des produits de haute technologie, de haute qualité et de haute performance.

Le fondateur de Tronsmart, Eric Cheng, est un passionné d'électronique qui en 2008 a utilisé son premier chèque de paie pour créer un petit laboratoire, où il a démonté des produits technologiques afin de mieux comprendre leurs composants internes. Situé à Shenzhen, la Silicon Valley asiatique du matériel informatique, il trouvait des composants sur le marché local et assemblait ses propres appareils électriques originaux. Eric a pris cette compréhension auto-acquise de l'électronique et l'a utilisée pour créer une large gamme de gadgets rentables. Après avoir réuni une équipe de confiance, Eric est parvenu à produire en série ses propres appareils électroniques, créant ainsi la marque « Tronsmart » en 2013.

