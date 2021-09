La Fondation Bill & Melinda Gates rend hommage à Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne directrice générale d'ONU Femmes, en lui décernant le prix Global Goalkeeper 2021





La Fondation rend également hommage à trois autres lauréates du prix Goalkeepers Global Goals qui posent des gestes concrets vers l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies

SEATTLE, 20 septembre 2021 /CNW/ - La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé aujourd'hui que Phumzile Mlambo-Ngcuka, ancienne sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice générale d'ONU Femmes, est lauréate du prix Global Goalkeeper 2021. Dans le cadre de sa campagne Goalkeepers annuelle, la Fondation a également annoncé les gagnantes de trois autres prix Goalkeepers Global Goals.

« En mettant en lumière l'impact disproportionné de la pandémie sur les femmes et les filles, l'ancienne sous-secrétaire générale Mlambo-Ngcuka a fait en sorte que les efforts mondiaux et locaux pour lutter contre la COVID-19 tiennent compte des graves disparités auxquelles elles font face, a déclaré Melinda French Gates, coprésidente de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Elle fournit un exemple du leadership dont nous avons besoin dans la lutte pour l'égalité des sexes dans le monde. »

Le prix Global Goalkeeper Award 2021 récompense un leader qui a contribué de manière importante à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l'échelle mondiale. Le prix de cette année est remis à Mme Mlambo-Ngcuka pour son leadership indéfectible à l'échelle mondiale en matière d'égalité entre les sexes, et pour son travail soutenu visant à contrer les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes et les filles. Ancienne vice-présidente d'Afrique du Sud, elle a consacré sa vie à faire progresser la justice sociale et à travailler auprès d'organismes de la société civile. Pendant son mandat de directrice générale d'ONU Femmes, elle a dirigé des travaux visant à renforcer et à élargir les partenariats avec le gouvernement, les alliés masculins et les médias, au service de l'avancement de l'ODD 5, qui vise l'égalité des sexes et l'autonomisation toutes les femmes et les filles. Mme Mlambo-Ngcuka a joué un rôle essentiel en participant à la mise sur pied du Forum sur l'égalité des générations en juillet 2021. Ce dernier a permis de mobiliser des engagements de plus de 40 milliards de dollars de la part des États membres, du secteur privé, d'organismes philanthropiques et de la société civile afin d'opérer des changements transformateurs pour les femmes et les filles du monde entier.

Les trois autres prix Goalkeepers Global Goals de cette année ont été remis à Fairooz Faizah Beether, du Bangladesh, Jenifer Colpas, de Colombie et Satta Sheriff, du Libéria. Chaque lauréate a été reconnue pour son travail à l'appui des objectifs de développement durable dans sa collectivité locale.

Le prix Changemaker 2021, qui rend hommage à une personne qui a inspiré le changement grâce à son expérience personnelle ou à un poste de leadership, reconnaît Fairooz Faizah Beether, du Bangladesh pour son travail de promotion de la santé et du bien-être (ODD 3). Mme Beether est la cofondatrice de Moner School, une plateforme en ligne qui vise à sensibiliser la population à la santé mentale et à assurer un accès égal aux soins de santé mentale partout au pays.

Le prix Progress 2021, qui rend hommage à une personne qui soutient le progrès grâce à une initiative scientifique, technologique, numérique ou commerciale, est remis à Jenifer Colpas, de Colombie, pour son travail visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement (ODD 6). Mme Colpas est cofondatrice et directrice générale de Tierra Grata, une entreprise sociale qui met au point des solutions peu coûteuses et faciles à installer donnant accès à de l'énergie propre, de l'eau salubre et des services d'assainissement aux collectivités rurales de la Colombie.

Le prix Campaign 2021, qui célèbre une campagne de sensibilisation ou d'édification d'une collectivité en inspirant l'action et en créant le changement, récompense Satta Sheriff du Libéria pour son travail de promotion de l'égalité entre les sexes (ODD 5). Mme Sheriff est la fondatrice et la directrice générale d'Action for Justice and Human Rights (AJHR), une ONG dirigée par des jeunes qui a été fondée pour assurer l'accès à la justice et défendre les droits de la personne au Libéria, en se concentrant particulièrement sur l'aide aux femmes et aux filles.

« Partout, les disparités continuent de s'aggraver en raison des répercussions de la COVID-19 », a déclaré Bill Gates, coprésident de la Fondation Bill & Melinda Gates. « Cette année, nous sommes particulièrement honorés de rendre hommage à quatre leaders dont le travail démontre que des progrès sont possibles, même dans les moments les plus difficiles. »

« Ces lauréates nous révèlent comment les femmes montrent la voie à suivre pour trouver les solutions novatrices nécessaires à la reconstruction de nos collectivités et de nos nations, a déclaré Mark Suzman, directeur général de la Fondation Bill & Melinda Gates. Les lauréates de cette année continuent de nous inspirer alors qu'elles travaillent sans relâche pour créer un monde plus égalitaire, résilient et compatissant. »

L'annonce des lauréates des prix Goalkeepers Global Goals fait suite à la publication, la semaine dernière, du cinquième rapport annuel Goalkeepers de la Fondation Bill & Melinda Gates.. Le rapport de cette année, rédigé conjointement par Bill Gates et Melinda French Gates, souligne que les disparités causées par la COVID-19 demeurent marquées, et que ce sont ceux qui ont été les plus durement touchés par la pandémie qui auront besoin de plus de temps pour s'en remettre. Heureusement, face aux défis de la dernière année, la planète s'est mobilisée pour éviter certains des pires scénarios. Dans le rapport, les coprésidents mentionnent une « innovation à couper le souffle » qui n'a été possible que grâce à la collaboration, à l'engagement et aux investissements mondiaux au fil des décennies. Ils reconnaissent qu'il est louable d'éviter les pires scénarios, mais font remarquer que ce n'est pas suffisant. Pour assurer un rétablissement vraiment équitable de la pandémie, ils demandent des investissements à long terme dans la santé et les économies, comme ceux qui ont mené au développement rapide du vaccin contre la COVID-19, afin de propulser les efforts de rétablissement et de remettre le monde sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable.

