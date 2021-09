WilsonHCG reconnue par NelsonHall comme un « Leader » pour ses solutions de recherche de travailleurs occasionnels et programme d'infogérance





WilsonHCG a été identifiée comme un « Leader » par l'outil de mesure et d'évaluation des fournisseurs NEAT 2021 établi par NelsonHall vis-à-vis de son programme d'infogérance (Managed Service Program, MSP) et ses solutions de recherche de travailleurs occasionnels (Contingent Workforce Services, CWS).

« Être classés parmi les Leaders pour les solutions que nous proposons en faveur des travailleurs occasionnels démontre que nous sommes à l'écoute des besoins de nos clients, et témoigne de la manière dont nous nous différencions par le biais d'une expérience de grande portée souvent négligée dans cet espace. Notre équipe s'est donné pour mission d'offrir un service exceptionnel et cela se ressent », a déclaré John Wilson, PDG de WilsonHCG. « Les organisations sont à la recherche solutions de gestion des talents très diverses sur ce marché difficile et nous sommes fiers de pouvoir offrir des solutions de recherche de travailleurs occasionnels qui donnent à ces organisations l'accès aux talents dont elles ont besoin pour réussir. »

Nikki Edwards, analyste de recherche principale au sein du département RH Technologie & Services de NelsonHall, a ajouté : « WilsonHCG applique une approche personnalisée soignée vis-à vis de sa gamme de solutions de recherche de travailleurs occasionnels de nouvelle génération (dont un large éventail d'expertises en matière de service et utilisation de technologies de pointe), permettant aux clients de trouver la bonne combinaison de programmes/services pour répondre à leurs défis de compétences en 2021. »

La dernière évaluation de l'outil d'évaluation des fournisseurs NEAT établie par NelsonHall permet d'analyser les performances des fournisseurs par rapport à leur programmes/solutions CWS et MSP. WilsonHCG a été reconnue comme un Leader global, plus particulièrement pour les innovations en termes de services, les parcours transformationnels, les innovations technologiques/en termes d'outils, et performances dans la catégorie implantation géographique et adaptabilité, qu'elle propose.

WilsonHCG a également été reconnue comme un « Leader » en termes d'externalisation des processus de recrutement (Recruitment Process Outsourcing, RPO) dans la toute dernière évaluation de l'outil d'évaluation établie par NelsonHall.

Pour en savoir plus sur l'évaluation NEAT 2021 des fournisseurs de MSP/CWS de NelsonHall, veuillez consulter le site Web de NelsonHall ici.

À propos de WilsonHCG

WilsonHCG est un chef de file mondial spécialisé dans les solutions de gestion de talents ayant reçu de nombreuses récompenses. Agissant comme un partenaire stratégique, l'entreprise aide certaines des marques les plus admirées au monde à mettre en place des fonctions complètes de gestion des talents. Présent à l'international dans plus de 65 pays sur les six continents, WilsonHCG propose une gamme complète de solutions configurables de gestion des talents, comprenant notamment l'externalisation des processus de recrutement (Recruitment Process Outsourcing, RPO), la recherche de cadres, les solutions de recherche de collaborateurs temporaires et le conseil en application des technologies de l'information (TI).

TALENT.tm It's more than a solution; it's who we are (Plus qu'une solution, elle est l'essence même de ce que nous sommes).

www.wilsonhcg.com

À propos de NelsonHall

NelsonHall est le premier cabinet d'analyse international qui a pour vocation d'aider les organisations à comprendre « l'art du possible » dans la transformation des opérations numériques. Avec des analystes répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall fournit aux organisations « buy-side (spécialisée en investissement et gestion d'actifs) » des informations détaillées et critiques sur les marchés et les fournisseurs (dont les évaluations NEAT), qui les aident à prendre des décisions rapides et hautement éclairées en matière de sourcing de personnel. NelsonHall permet, en outre, aux fournisseurs de mieux comprendre la dynamique des marchés et besoins des utilisateurs pour affûter leurs stratégies de mise sur le marché (Go-To-Market, GTM).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 septembre 2021 à 18:20 et diffusé par :