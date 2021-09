L'Office des personnes handicapées du Québec et Espace MUNI signent une entente de partenariat





BROSSARD, QC, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Espace MUNI est fier d'annoncer la signature d'une entente de partenariat avec l'Office des personnes handicapées du Québec pour favoriser le soutien-conseil aux municipalités souhaitant réduire les obstacles à la participation sociale de leurs citoyennes et citoyens en situation de handicap1.

Vers une complémentarité

Qu'elles soient assujetties ou non à la production d'un plan d'action à l'égard des personnes handicapées, les municipalités et les MRC du Québec souhaitent être accompagnées dans leurs réflexions et leurs actions liées à l'accès inclusif.

C'est dans cette optique qu'Espace MUNI et le Réseau Municipalités accessibles (RMA) ont développé depuis deux ans une collaboration étroite. En effet, le RMA, fondé en 2009, est une communauté de pratique permettant le réseautage entre les responsables des plans d'action à l'égard des personnes handicapées au Québec et toutes les municipalités et les MRC interpellées par cette réalité. Le RMA mise sur le partage d'enjeux et de bonnes pratiques entre ses membres et la co-construction d'outils concrets en matière d'accessibilité.

De cette collaboration entre le RMA et Espace MUNI est née une volonté de se rapprocher de l'Office dans le but d'offrir une plus grande complémentarité dans l'offre de services auprès des municipalités en ce qui concerne l'inclusion des personnes handicapées.

Pour un soutien-conseil amélioré

L'entente qui a pour but de bonifier le soutien-conseil auprès des municipalités et des MRC inclut notamment le partage d'informations2, la réalisation de rencontres de coordination, la collaboration sur des projets d'intérêt commun ainsi qu'à la promotion, le référencement et l'implication pour des activités et à des événements respectifs des deux organisations.

_________________________ 1 À noter que le soutien en la matière offert par Espace MUNI aux municipalités vise l'ensemble des personnes en situation de handicap, une population plus large que celle visée par l'Office, qui est constituée des personnes handicapées, telles que définies dans la Loi. Ainsi, l'entente porte plus spécifiquement sur cette dernière population, bien que les actions en découlant puissent également bénéficier à toutes les personnes en situation de handicap. 2 En ce qui concerne uniquement des informations non-confidentielles pertinentes au soutien-conseil offert aux municipalités

Pour Espace MUNI, cette entente confirme son rôle d'accompagnement auprès des actrices et des acteurs municipaux préoccupés par la qualité de vie, la santé globale et le développement des communautés.

Pour une plus grande inclusion

L'entente d'une durée de trois ans sera l'occasion pour l'Office et Espace MUNI de construire des ponts solides entre les deux organisations. Ponts, qui, nous l'espérons, perdureront afin de soutenir les municipalités de toutes tailles vers une plus grande inclusion des personnes handicapées.

«?Le partenariat est au coeur de la vision d'Espace MUNI. La complémentarité des expertises et les forces de notre réseau seront certes faire en sorte que les municipalités et les MRC auront tous les outils nécessaires pour demeurer des milieux de vie inclusifs?», s'enthousiasme Isabelle Lizée, directrice générale d'Espace MUNI.

« Le législateur a confié à l'Office le mandat de soutenir et de conseiller les municipalités dans l'exercice de leurs responsabilités envers les personnes handicapées. Convaincu que le travail en complémentarité est la clé pour trouver des solutions innovantes et structurantes, l'Office est fier de s'associer à Espace MUNI. Cette entente permettra de bonifier le soutien offert aux municipalités et contribuera à réduire les obstacles rencontrés autant par les personnes handicapées que par la population en général et ce, partout au Québec », estime pour sa part Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec.

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation a? but non lucratif ne?e de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Re?seau que?be?cois de Villes et Villages en sante? (RQVVS). Forte d'un re?seau regroupant plus de 400 municipalite?s et MRC du Que?bec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

SOURCE Espace MUNI

Communiqué envoyé le 20 septembre 2021 à 17:20 et diffusé par :