CGTN : 24 jeunes talents participent à la finale de la campagne The Media Challengers de CGTN





BEIJING, 20 septembre 2021 /CNW/ - Les 24 finalistes de la campagne mondiale « The Media Challengers » organisée par CGTN ont été annoncés officiellement vendredi. Vingt-quatre jeunes talents du monde entier ayant été choisis parmi des milliers de candidats exceptionnels provenant de plus de 130 pays et régions ont atteint la finale après plusieurs cycles de sélection.

Les 24 finalistes se sont rassemblés vendredi au parc Shougang de Beijing et sur la patinoire du National Winter Training Center pour préparer leur départ vers les villes de Xi'an, Wuhan, Shanghai ou Yunnan, où ils participeront à la phase finale de la compétition dans le cadre d'une émission de téléréalité.

Le but de la campagne « The Media Challengers », qui a commencé le 8 avril 2021, est de rassembler des professionnels talentueux du monde entier spécialisés dans les nouveaux médias et d'introduire de nouvelles idées favorisant la communication internationale dans le contexte de la convergence des médias.

Les activités en ligne qui ont permis de recueillir des votes sous forme de mentions « J'aime » ont également pleinement démontré l'attrait des participants auprès de leurs admirateurs à l'ère des nouveaux médias. Les 24 finalistes ont tous été choisis en fonction des résultats obtenus à partir d'une sélection professionnelle et de votes sous forme de mentions « J'aime » en ligne. Pour passer à l'étape suivante, les finalistes seront maintenant mis à l'épreuve au moyen d'une « télé-réalité » où ils devront relever une série de défis. CGTN diffusera le processus de sélection sous forme de vidéo.

L'événement offre une plateforme permettant aux jeunes journalistes aspirants de démontrer leurs talents et de poursuivre leurs rêves, tout en leur donnant l'occasion de représenter leur génération à travers le monde. C'est aussi l'occasion pour les jeunes professionnels des médias de raconter des histoires chinoises.

La pandémie mondiale n'est pas encore terminée. Compte tenu des obligations relatives à la prévention et au contrôle de la pandémie, les Media Challengers étrangers ne peuvent pas se rendre en Chine. Cela représente un nouveau défi qui permetrra à la nouvelle génération de journalistes de démontrer la puissance de la technologie. À l'ère des médias intégrés et de la connexion à écrans multiples, le rythme de la mondialisation ne stagnera pas en raison des contraintes de temps et d'espace.

Les participants figureront également au bassin mondial de talents de CGTN et profiteront de possibilités d'emplois à temps plein ou à temps partiel au siège social de CGTN à Beijing, ou dans l'un de ses trois centres de production régionaux à Washington, Londres et Nairobi. En démontrant le pouvoir des médias, ces jeunes prometteurs ont la possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre du dialogue entre les jeunes journalistes des quatre coins du monde.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/24-hopefuls-in-CGTN-Media-Challengers-campaign-face-final-competition-13DjCBkikDK/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=TNPZB4aIZGo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1630253/CGTN_24_Media_Challengers.jpg

