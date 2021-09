NEO Bourse fait son entrée dans le secteur minier avec le référencement de Greenland Resources





La NEO Bourse est fière d'annoncer le référencement de Greenland Resources Inc. ("Greenland Resources" ou la "Société"), une société minière canadienne spécialisée dans le développement de son projet phare, le gisement de molybdène Malmbjerg dans la partie centrale-est du Groenland. Les titres de la Société sont négociés sous le mnémo MOLY, en référence à la clôture réussie de son programme estival d'étude de faisabilité sur le terrain et ses études de référence environnementale.

Utilisé principalement dans l'acier et les produits chimiques, le molybdène est un minéral requis dans diverses technologies dans la transition vers les énergies vertes, selon le rapport 2020 sur les minéraux pour l'action climatique de la Banque mondiale. Lorsqu'il est ajouté à l'acier et la fonte, le molybdène optimise la force, la trempabilité, la soudabilité, la résistance, la résistance thermique et la résistance à la corrosion. "L'Europe est un des principaux utilisateurs de molybdène au monde, mais ne dispose pas encore de site production de molybdène", explique M. Ruben Shiffman, président du conseil et président de Greenland Resources Inc. "Dirigé par une équipe de direction avec une expérience approfondie dans le secteur minier et les marchés de capitaux, le projet Greenland Resources Malmbjerg vise à approvisionner le marché européen en molybdène provenant d'une source responsable et respectueuse de l'environnement."

"Nous avons promis à nos investisseurs une plateforme innovante qui leur permettra de trouver des liquidités en toute transparence", continue M. Shiffman. "Nous avons choisi la NEO Bourse car elle représente une plateforme moderne avec des idées nouvelles, une visibilité et une conscience envers les investisseurs, et un niveau inégalé de service et d'assistance."

Les investisseurs peuvent négocier les actions de MOLY via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courage à escompte et les courtiers à service complet.

"Greenland Resources est un référencement clé pour la NEO Bourse, qui marque notre entrée officielle dans le secteur minier et des ressources naturelles, et nous sommes ravis d'injecter une dose de concurrence dans un secteur qui en manquait cruellement", déclare Jos Schmitt, président et CEO de NEO. "En se spécialisant dans les minéraux stratégiques critiques pour les technologies de demain, Greenland Resources est un contributeur à l'économie de l'innovation, tout comme NEO. Sa décision de se référencer sur NEO, une plateforme boursière de rang 1, est véritablement stratégique et témoigne de notre volonté indéfectible d'agir dans l'intérêt supérieur des leveurs de capitaux et des investisseurs, de générer des résultats, et de pérenniser la réussite de nos émetteurs."

La NEO Bourse liste plus de 160 référencements uniques, notamment certaines des sociétés ouvertes les plus innovantes du Canada et des FNB issus des plus grands émetteurs de FNB du Canada. Soutenue par certaines des organisations financières les plus réputées du Canada, la NEO Bourse est la troisième plateforme la plus active du pays - se rapprochant de la deuxième place - et facilite près de 15 % du volume total des transactions au Canada. Cliquez ici pour un aperçu complet des titres référencés sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Greenland Resources Inc.

Greenland Resources est un émetteur assujetti canadien ayant la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario comme principal organisme de réglementation. L'activité de Greenland Resources se concentre sur le développement de son gisement de molybdène pur de type Climax détenu à 100%, situé dans la partie centrale-est du Groenland. Ave des bureaux à Toronto, la Société est dirigée par une équipe de direction jouissant d'une expérience approfondie du secteur minier et des marchés de capitaux.

