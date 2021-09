Moins de 50 jours avant le début de la 4e Exposition internationale d'importation de la Chine





SHANGHAI, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La 4e China International Import Expo (CIIE), ou Exposition internationale d'importation de la Chine, la plus grande exposition d'importation au monde, continuera à être un important salon pour l'introduction des derniers produits, technologies et services du monde. Voici ce qu'ont déclaré les organisateurs lors de la conférence de presse marquant le compte à rebours de 50 jours avant l'exposition le 16 septembre.

Six grandes catégories d'exposition seront maintenues pour l'événement de cette année, qui aura une surface d'exposition de plus de 360 000 mètres carrés et un plus grand nombre d'exposants que l'année dernière, selon Zhou Lingyan, directeur général adjoint de la division des expositions commerciales du Bureau de la CIIE.

Plus de 80 % des entreprises du Fortune Global 500 et des grandes entreprises industrielles qui ont participé à l'exposition de l'année dernière seront présentes cette année, ce qui témoigne de la forte attractivité de ce salon.

Selon M. Zhou, le nombre de petites et moyennes entreprises venant en groupe pour participer à l'événement de cette année est supérieur de 30 % à celui de l'année dernière.

Les agences commerciales, telles que celles du Japon, du Danemark, de la Pologne et de la Nouvelle-Zélande, ont toutes augmenté la taille de leur stand pour accueillir davantage de petits exposants. « Le stand de l'Europe centrale et orientale fait plus de 1 500 mètres carrés et accueillera 60 entreprises », a déclaré M. Zhou.

Au total, 13 sections thématiques seront mises en place, axées sur des industries populaires telles que les circuits intégrés, la santé publique et le contrôle des épidémies, la médecine biologique et les transports intelligents, conformément aux efforts visant à accroître le professionnalisme de l'exposition.

Une section dédiée à l'incubation de l'innovation sera mise en place dans les zones d'exposition de l'industrie intelligente et des technologies de l'information, de l'automobile et des équipements médicaux et produits de santé. Elle accueillera plus de 100 exposants dans les domaines de l'intelligence artificielle, des sciences de la vie et de la conduite automatique.

Une série de forums et d'autres activités seront organisés au cours de l'exposition afin de partager l'expérience de l'entrepreneuriat avec de jeunes entreprises, ce qui leur permettra d'accéder plus facilement au marché.

Wang Hongwei, chef de la division des services aux acheteurs du Bureau de la CIIE, a déclaré que la division avait organisé 17 tournées de présentation au cours des derniers mois afin de faire connaître l'exposition à un plus grand nombre d'entreprises, et avait attiré plus de 2 600 entreprises nationales.

Près de 600 groupes d'acheteurs nationaux participeront à l'exposition de cette année. Grâce au filtrage des données, des invitations seront envoyées à 40 000 acheteurs ciblés pour la quatrième CIIE.

Le Bureau de la CIIE et la Banque de Chine organiseront de grandes conférences de mise en relation pendant l'exposition, du 6 au 8 novembre, au cours desquelles des rencontres individuelles seront organisées entre les acheteurs et les exposants, avec des services d'interprétation ou encore de liaisons vidéo.

Au cours des trois dernières années, les conférences de mise en relation organisées sur place ont permis à plus de 3 000 exposants et 7 000 acheteurs de conclure des accords ou de futurs accords de coopération, a déclaré Liu Wei, directeur général du département de la finance inclusive de la succursale de Shanghai de la Banque de Chine.

Cette année, l'exposition se tiendra en ligne avec un espace hors ligne situé dans le hall nord du site, où les visiteurs pourront utiliser des appareils de réalité virtuelle pour visiter le hall d'exposition en ligne, a déclaré Cui Ying, directeur de la division du recrutement des exposants du Bureau de la CIIE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629317/mmexport1631951681093.jpg

