Emmes se dote de Veeva Development Cloud pour optimiser le développement de ses produits





Un organisme de recherche sous contrat mondial établit une base technologique pour favoriser l'évolutivité, l'efficacité et la conformité

ROCKVILLE, Maryland et BARCELONE, Espagne, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Emmes et Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui qu'Emmes normalise les applications Veeva Development Cloud dans tous les domaines fonctionnels afin d'améliorer la vitesse et la conformité. L'entreprise utilisera des applications dans les suites Vault Clinical, Vault Quality et Vault Safety pour établir une base technologique pour la prestation de services de recherche clinique et de pharmacovigilance à ses clients mondiaux.

« Notre partenariat stratégique avec Veeva nous permet de rationaliser nos méthodes de travail, d'améliorer la visibilité et la supervision, et d'exécuter des programmes de recherche plus rapides et plus rentables », a déclaré le Dr Christine Dingivan, directrice générale d'Emmes. « L'utilisation de solutions de cloud computing souples et évolutives est une priorité stratégique pour Emmes, qui connaît une croissance rapide et se développe sur de nouveaux marchés. Veeva Development Cloud améliorera la collaboration avec les sponsors et les sites et nous aidera à suivre l'évolution des exigences légales. »

S'appuyant sur son expérience de plus de 2 000 essais cliniques, Emmes réalise d'importants investissements en personnel et en technologie afin de proposer des offres ciblées à ses clients du secteur biopharmaceutique et du secteur public. L'adoption des applications Veeva Development Cloud leur permettra de disposer d'informations en temps réel sur une plateforme unique et connectée afin d'améliorer la visibilité et l'exécution entre les équipes.

« Emmes partage notre vision du développement de médicaments connectés et, ensemble, nous contribuons à faire progresser l'industrie vers une meilleure collaboration et une plus grande rapidité tout au long du cycle de vie du produit », a déclaré Jim Reilly, vice-président de Veeva Vault R&D. « Veeva Development Cloud permet d'éliminer les cloisonnements au niveau des systèmes et des processus afin que les entreprises puissent se concentrer sur l'innovation et accélérer la livraison des produits aux patients. »

Emmes normalise les applications cliniques Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Start-up et Vault Payments, les applications de qualité Vault QMS et Vault QualityDocs, et l'application de sécurité Vault Safety. À l'avenir, l'entreprise prévoit ajouter Vault Training, Vault SafetyDocs et les applications réglementaires Vault Submissions, Vault Submissions Publishing et Vault Submissions Archive.

En savoir plus sur Veeva Development Cloud lors du prochain Veeva R&D and Quality Summit Connect, le 14 octobre 2021. L'événement en ligne est ouvert aux professionnels du secteur des sciences de la vie. Inscrivez-vous et restez informé des détails du programme sur veeva.com/Summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans la voie de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 100 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande du marché et l'acceptation des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales, en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une garantie que ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva en date de ce communiqué de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire varier ces attentes, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire que les résultats réels diffèrent sensiblement. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-Q déposé par l'entreprise pour la période se terminant le samedi 31 juillet 2021. Ce formulaire est disponible sur le site web de l'entreprise à l'adresse veeva.com, dans la rubrique « Investisseurs », et sur le site web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques éventuels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés périodiquement par Veeva auprès de la SEC.

