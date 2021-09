INETCO lance une solution de lutte contre la fraude aux paiements qui change la donne





INETCO BullzAI permet aux institutions financières et aux commerçants de détecter et de bloquer la fraude aux paiements avec une précision granulaire, réduisant ainsi les faux positifs et les pertes dues à la fraude

VANCOUVER (C.-B.),, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- INETCO Systems Limited , leader dans la prévention de la fraude par paiement en temps réel, est heureuse d'annoncer le lancement d'INETCO BullzAI, qui combine un pare-feu d'application Web avec un Système de détection et de blocage des fraudes de paiement en une solution élégante.

INETCO BullzAI permet aux commerçants, aux diffuseurs, aux acquéreurs et aux processeurs de détecter et de bloquer de manière chirurgicale les transactions de paiement frauduleuses avant qu'elles ne se terminent - ce que d'autres solutions de fraude ne peuvent pas détecter ou faire avant la fin de la transaction. Il peut détecter et bloquer des transactions individuelles en quelques millisecondes, sans interrompre les paiements légitimes. Les avantages sont les suivants : moins de faux refus, moins de pertes dues à la fraude, une augmentation de la satisfaction et des revenus des clients, et une réduction des coûts de traitement des litiges et des rétro-facturations.

« INETCO BullzAI représente la prochaine évolution en détection de la fraude aux paiements », dit Ugan Naidoo, CTO d'INETCO. « Les efforts de détection de fraude ont tendance à être fragmentaires, en raison du nombre d'acteurs dans un écosystème de paiement, et le nombre de solutions mises en oeuvre à différentes étapes du parcours de paiement. »

Contrairement à cette approche fragmentée, INETCO BullzAI capture, décode, compare et analyse chaque transaction de paiement ainsi que chacun des champs du message en temps réel, du début à la fin. Grâce à ces données, INETCO BullzAI est capable de détecter les anomalies dans une transaction en utilisant un modèle d'apprentissage automatique spécifique à la carte et au client, associé à une analyse comportementale. Cela permet d'évaluer le risque en temps réel pour chaque client, avec une mise à jour instantanée chaque fois qu'une transaction a lieu. Il en résulte une plus grande précision et une rapidité accrue dans la détection des fraudes et une réduction des faux positifs et des faux négatifs. INETCO BullzAI peut soit remplacer soit renforcer une solution existante de détection des fraudes aux paiements.

« INETCO se consacre à fournir des solutions de sécurité des paiements de classe mondiale aux émetteurs, acquéreurs, commerçants et fournisseurs de services de paiement », déclare Bijan Sanii, PDG d'INETCO. « Nous avons fait nos preuves en matière de renforcement de la sécurité et de la stabilité des transactions de paiement, et nous sommes enthousiasmés par le potentiel que nous voyons pour BullzAI de réduire considérablement l'impact de la fraude sur les paiements et d'aider nos clients à offrir la meilleure expérience possible à leurs clients. »

À propos d'INETCO

INETCO construit une technologie intelligente qui augmente la fiabilité, la sécurité et la valeur de chaque paiement numérique et en libre-service. Notre plateforme de surveillance et d'analyse des transactions en temps réel, INETCO Insight, a été choisie par les principales banques, les fournisseurs de services de paiement et les détaillants dans plus de 35 pays pour accélérer leurs stratégies de transformation numérique et pour accélérer la détection des fraudes de paiement et des problèmes de performance qui menacent d'avoir un impact sur les revenus, la réputation et l'expérience du client final. www.inetco.com

Site Web : https://www.inetco.com

Twitter : @INETCOInsight

Facebook : www.facebook.com/INETCO

LinkedIn : www.linkedin.com/company/inetco

INETCO, INETCO Insight, INETCO BullzAI, le logo INETCO et le logo INETCO Insight sont des marques ou des marques déposées de INETCO Systems Ltd. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Chris Best, INETCO Systems Limited, +1 (604) 451-1567, chris@inetco.com

Communiqué envoyé le 20 septembre 2021 à 13:49 et diffusé par :