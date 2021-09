White Oak rachète Finacity dans le cadre d'une acquisition phare





White Oak Global Advisors ("White Oak") a finalisé l'acquisition de Finacity Corporation ("Finacity"), un leader mondial des solutions de fonds de roulement et de financement commercial pour les entreprises mondiales.

Finacity crée, structure et place plus de 100 milliards USD de créances de financement commercial chaque année auprès de plus de 50 institutions financières de premier plan dans le cadre de structures de titres adossées à des actifs. Finacity a facilité des transactions pour des créances libellées dans 58 devises avec des débiteurs dans plus de 175 pays, ce qui en fait la plus importante plateforme de financement commercial non bancaire au monde.

Suite à cette opération, Adrian Katz restera PDG de Finacity et un important détenteur d'actions, travaillant en étroite collaboration avec la direction de White Oak Global Advisors. Avec cette acquisition, White Oak et ses sociétés affiliées disposeront de plus de 215 professionnels axés sur le financement garanti par des actifs offrant la titrisation de créances commerciales et tout un éventail de produits ABL, dont l'escompte de factures, l'affacturage, le financement commercial, le financement de la chaîne d'approvisionnement, le financement d'emprunteurs et le financement des importations-exportations.

L'acquisition accélérera l'entrée de White Oak sur le marché de 30 billions de dollars pour les solutions de fonds de roulement garanties par des actifs. Finacity opérera en tant qu'entreprise autonome mais travaillera en étroite collaboration avec White Oak dans un certain nombre de domaines où il y a des synergies ? dont le déploiement par White Oak de capital institutionnel sur la plateforme de Finacity.

White Oak est un conseiller en placement enregistré auprès de la SEC qui compte plus de 10 milliards de dollars d'actifs à son bilan. Il offre plus de 20 produits de prêt, dont des prêts aux PME, le financement commercial, la location de matériel, la finance structurée et d'autres solutions de prêt spécialisées au profit des emprunteurs.

Finacity a son siège social à Stamford, dans le Connecticut, et la société sera rebaptisée White Oak Finacity. L'intérêt de White Oak dans le rachat de Finacity ne date pas d'hier, il date d'avant la vente d'origine de la société en 2018.

Andre Hakkak, PDG de White Oak Global Advisors, a déclaré :

« Nous sommes ravis d'accueillir Finacity dans la famille White Oak. Finacity est un leader du marché et il existe d'importantes synergies entre son travail et le travail que nous faisons déjà chez White Oak.

« Cette acquisition démontre une fois de plus l'engagement de White Oak à être un acteur mondial de premier plan dans le domaine des solutions de capitaux garanties par des actifs, qui font partie intégrante du fonctionnement de l'économie mondiale. En particulier, l'expérience de Finacity pour rendre la titrisation des comptes débiteurs et des actifs des consommateurs moins complexe et plus rentable procurera un avantage significatif à nos clients.

« Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer étroitement avec Adrian et l'équipe de Finacity alors que nous nous embarquons dans ce nouveau partenariat. »

Adrian Katz, PDG de Finacity Corporation, a affirmé :

« Chacun chez Finacity est enthousiasmé de démarrer ce nouveau chapitre de notre histoire dans le cadre de White Oak. Nous connaissons depuis longtemps la direction de White Oak et sommes convaincus que cette opération est la bonne pour permettre à Finacity de prospérer.

« Je suis particulièrement enthousiasmé par les nouvelles opportunités qui s'ouvriront grâce à cette collaboration avec White Oak via la combinaison de notre expertise du marché et de notre échelle globale. »

À propos de White Oak

White Oak Global Advisors, LLC est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux, spécialisé dans la création et la fourniture de solutions de financement pour faciliter la croissance, le refinancement et la recapitalisation des petites et moyennes entreprises. Depuis sa création en 2007, le processus d'investissement discipliné de White Oak Global Advisors se concentre sur la production de rendements d'investissement ajustés au risque et sur l'établissement de partenariats à long terme avec nos emprunteurs. Pour plus d'informations, visitez www.whiteoaksf.com.

À propos de Finacity

Finacity est spécialisée dans la structuration et la fourniture de programmes efficaces de financement des créances sur les marchés des capitaux, le financement des fournisseurs et des comptes créditeurs, le recouvrement de secours et l'administration de programmes. Finacity facilite actuellement le financement et l'administration d'un volume annuel de créances d'environ 100 milliards de dollars américains. Avec des ressources aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie, Finacity exerce ses activités dans le monde entier avec des débiteurs dans plus de 175 pays. Pour en savoir plus, consultez www.finacity.com.

