Cure de jeunesse pour des infrastructures sportives au parc Dalbé-Viau à Lachine





MONTRÉAL, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Après plusieurs mois de travaux, des espaces sportifs au parc Dalbé-Viau sont maintenant accessibles aux citoyens et aux organismes. Le terrain pour le football-soccer doté d'une nouvelle surface de gazon synthétique et la piste d'athlétisme flambant neuve font maintenant la fierté des résidents du quartier. Une aire de sauts rénovée s'ajoute également à ces infrastructures.

« Le renouvellement de nos plateaux sportifs est une priorité pour les gens de Lachine. Les terrains de Dalbé-Viau sont très utilisés et appréciés par nos nombreux athlètes et nous sommes fiers de contribuer à leur développement. Nous allons continuer à investir dans nos parcs, car il est important de couvrir l'ensemble des besoins et offrir des infrastructures de qualité pour les citoyens de tous les âges », mentionne la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic.

Les anciennes installations avaient atteint leur fin de vie utile. Une somme de 2,5 M$ a été investie dans le projet de réfection provenant du Programme d'installations sportives extérieures (PISE) de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement de Lachine. En plus du revêtement, le terrain de football-soccer et la piste d'athlétisme ont notamment vu leurs composantes de drainage entièrement refaites ou améliorées afin d'éviter la formation d'étangs d'eau après des pluies torrentielles. Un ouvrage de rétention d'eau a même été exécuté. Des poteaux de football remis à neuf et des dispositifs de sécurité empêchant les buts de soccer de basculer améliorent maintenant ces terrains de sport. L'ajout de boîtes de branchement pour des prises électriques et la pose de gazon ont aussi été faits.

Plusieurs organismes profitent de ces installations, dont le Club d'athlétisme de Lachine, le Club de soccer de Lachine SC et le Club de coureurs Boréal. Les jeunes athlètes des équipes sportives de l'école Dalbé-Viau utilisent également les infrastructures. Les citoyens sont invités à utiliser la piste d'athlétisme durant les heures d'ouverture du chalet, situé près de l'angle des rues Esther-Blondin et Duff Court. Ils peuvent aussi réserver le terrain de football-soccer en téléphonant au 514 639-2248.

